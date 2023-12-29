Emeklilerin ardından yüzlerce kişiye müjde! Kamu çalışanlarına bir maaş ikramiye, tarih belli oldu

29 Aralık 2023 11:48 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:18

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla milyonlarca emekliye 5 bin TL'lik ikramiye verilmişti. Çalışmayan emeklilerin ardından çalışan emeklilerde 5 bin TL'lik ödemelerini bugün alacak. Bir ikramiye müjdesi de kamu çalışanlarına geldi. Yüzlerce kamu çalışanı için ilave tediye tarihleri belli oldu.

ERDOĞAN'DAN BİR İKRAMİYE KARARI DAHA

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla kamuda çalışan 700 bin işçiye ikramiye yatırılacak.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla 700 bin işçiye yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda 2024 yılında ilk ilave tediye 26 Ocak tarihinde ikincisi ise 5 Nisan'da ödenecek.

Maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İlave tediye genel ve katma bütçeli kamu kurumlar ve sermayesinin yarsından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile belediye çalınşanları için her yıl bir aylık tutarında ödenenen ikramiyedir.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin ilgili maddesi uyarınca genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler ikramiye alacak.