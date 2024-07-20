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Haberler > Ekonomi > Emeklinin 2.500 TL'lik ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Emeklinin 2.500 TL'lik ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

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Emeklinin 2.500 TL&#039;lik ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Emekli Zammı, Enflasyon Rakamları, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Haber

Ekonomi Haberleri

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 TL'ye çıkarılmasına yönelik kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ve zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar... 

Emeklilere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olan emekliler hiç zam alamayacağı için, en düşük emekli maaşına da ayar verildi. Böylece en düşük maaşın 10 bin TL'den 12.500 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

BÜTÇEYE MALİYETİ 33 MİLYAR TL 

Söz konusu düzenleme  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılması bütçeye 33.2 milyar liralık ilave maliyet getirecek.

EMEKLİNİN ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Şimdi gözler kararın ne zaman yasalaşacağı ve zam farkının ne zaman hesaplara yatacağında. İşte merak edilen detaylar..

PARALAR AĞUSTOSTA HESAPLARDA 

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor. Yasa teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek. Bu aşamadan sonra ise 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarını ağustos ayının başında alması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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