Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek

21 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 11:36

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak yüzde 5 ek zammı da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Salı günü Meclis gündemine gelecek teklifin kabul edilmesi halinde, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya ulaşacak.

Teklif, istihdamı desteklemek için bir dizi teşvik ve kolaylık da getiriyor. İşverene verilen asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltiliyor. Kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne düşürülüyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma ödeneği için yasal bir gerekçe olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, işverene sağlanan sigorta primi desteğinin süresi de 2 yıl daha uzatılıyor. Kadın ve genç işgücüne yönelik ilave istihdam desteği de 2 yıl daha devam edecek.

MECLİS'TE LİDERLER DE KONUŞACAK

Meclis'te bu hafta liderler de grup toplantılarında milletvekillerine seslenecek.

Meclis'e getirilmesi planlanan diğer düzenlemelerin de çalışmaları sürüyor. AK Parti'li yetkililer, Sağlık Bakanlığı ve enerji alanında yapılacak değişiklikler için ilgili bakanlıklarla görüşüyor.

Bu düzenlemelerin de önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.