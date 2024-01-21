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    • - Güncelleme Tarihi:

    Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek

    Kaynak: TRT Haber / Düzenleyen:

    Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan kanun teklifiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacak. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükselecek. Kanun teklifi, çalışma hayatına yönelik birçok düzenlemeyi de içeriyor.

    Emekliye ek zam Meclis&#039;te! Salı günü görüşülecek
    Ekonomi Haberleri  / TRT Haber

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak yüzde 5 ek zammı da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Salı günü Meclis gündemine gelecek teklifin kabul edilmesi halinde, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya ulaşacak.

    Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek

    Teklif, istihdamı desteklemek için bir dizi teşvik ve kolaylık da getiriyor. İşverene verilen asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltiliyor. Kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne düşürülüyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma ödeneği için yasal bir gerekçe olarak kabul ediliyor.

    Ayrıca, işverene sağlanan sigorta primi desteğinin süresi de 2 yıl daha uzatılıyor. Kadın ve genç işgücüne yönelik ilave istihdam desteği de 2 yıl daha devam edecek.

    Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek

    MECLİS'TE LİDERLER DE KONUŞACAK

    Meclis'te bu hafta liderler de grup toplantılarında milletvekillerine seslenecek.

    Meclis'e getirilmesi planlanan diğer düzenlemelerin de çalışmaları sürüyor. AK Parti'li yetkililer, Sağlık Bakanlığı ve enerji alanında yapılacak değişiklikler için ilgili bakanlıklarla görüşüyor.

    Bu düzenlemelerin de önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: TRT Haber
    SSKBağ-KurEmekliye Ek Zam
    Haberler > Ekonomi > Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek
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