Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek
Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan kanun teklifiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacak. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükselecek. Kanun teklifi, çalışma hayatına yönelik birçok düzenlemeyi de içeriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak yüzde 5 ek zammı da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Salı günü Meclis gündemine gelecek teklifin kabul edilmesi halinde, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya ulaşacak.
Teklif, istihdamı desteklemek için bir dizi teşvik ve kolaylık da getiriyor. İşverene verilen asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltiliyor. Kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne düşürülüyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma ödeneği için yasal bir gerekçe olarak kabul ediliyor.
Ayrıca, işverene sağlanan sigorta primi desteğinin süresi de 2 yıl daha uzatılıyor. Kadın ve genç işgücüne yönelik ilave istihdam desteği de 2 yıl daha devam edecek.
MECLİS'TE LİDERLER DE KONUŞACAK
Meclis'te bu hafta liderler de grup toplantılarında milletvekillerine seslenecek.
Meclis'e getirilmesi planlanan diğer düzenlemelerin de çalışmaları sürüyor. AK Parti'li yetkililer, Sağlık Bakanlığı ve enerji alanında yapılacak değişiklikler için ilgili bakanlıklarla görüşüyor.
Bu düzenlemelerin de önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber