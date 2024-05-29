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En düşük maaş ne kadar olacak? İşte emekli ve memuru temmuzda bekleyen zam oranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En düşük maaş ne kadar olacak? İşte emekli ve memuru temmuzda bekleyen zam oranı
Memur Ve Emekli Zammı, Enflasyon Tahmini, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 aylık enflasyon tahminleri memur ve emekli zammı için önemli ipuçları veriyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde memura temmuzda yüzde 20, emekliye ise yüzde 25,50 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Peki bu durumda en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammını iple çekiyor. Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Her iki grubun maaş artışında 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu kritik bir öneme sahip. 

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM ORANI

4 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 18,70, memurlar ise yüzde 13,56'lık zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı ise mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

6 aylık enflasyon tahminlerine göre emeklilere yüzde 25,50 civarında zam yapılması bekleniyor. Memurlara ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme olmak üzere toplamda yüzde 19-20 civarında zam yapılması gündemde.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK? 

Enflasyonun tahminler doğrultusunda gelmesi halinde en düşük maaşlar ne kadar olacak? Bu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 13 bin 146 liraya çıkacak. 

Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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