En fazla çay ve kuruyemişte! Gıdada kaçağa geçit yok

Ticaret Bakanlığı, gıdada fahiş fiyatın yanı sıra gıda kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik denetimlerine aralıksız sürdürüyor. Gıdada kaçağa geçit vermeyen bakanlığın verilerine göre geçen yıl 88 milyon 56 bin lira değerinde kuruyemiş ve 21 milyon 619 bin lira değerinde çay ele geçirildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Gıdada fahiş fiyata yönelik denetimlerine aralıksız devam eden Ticaret Bakanlığı, gıda kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bakanlığın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre; 2023 yılında toplam 217 kontrolde başta çay, kuruyemiş, hububat, meyve ve sebze ürünleri olmak üzere 194 milyon 352 bin lira değerinde kaçak gıda ele geçirildi. Yüksek gümrük vergilerinden dolayı kaçakçılığa sıklıkla konu edilen gıda türü kuruyemiş, aynı zamanda 2023 içerisinde değer bakımından en fazla yakalamanın olduğu gıda türü olarak da kayda geçti. 2023’te Ticaret Bakanlığı tarafından 7 olayda toplam 88 milyon 56 bin lira değerinde kuruyemiş ele geçirildi. Yine aynı yıl 70 olayda ise toplam 21 milyon 619 bin lira değerinde çay ele geçirildi.

Bakanlık gıda başta olmak üzere her türlü ürüne yönelik haksız fiyat ve stokçuluk faaliyetlerine karşı da denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışlarına yönelik Türkiye genelinde denetimler yapan Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda 2023’te toplam 15 bin 80 işletme ve 77 bin 82 ürünü denetlemişti. Denetimlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 661 işletmeye 135 milyon 601 bin 162 lira idari para cezası uygulanmıştı.