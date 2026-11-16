En fazla ihracat yapan iller! Zirvenin sahibi değişmedi

Türkiye’nin ihracatında zirve değişmedi! Ekim ayında 5,2 milyar dolarla İstanbul ilk sırada yer alırken, Kocaeli 3,7 milyar dolarla ikinci oldu. İhracat artışına en fazla katkı sağlayan il ise Kocaeli olarak öne çıktı. İşte ocak-ekim döneminde ihracatını en çok artıran 5 il...

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Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Ekim ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ilk on il arasında yer aldı.

2026 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 oranında artarak 236,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yıllıklandırılmış Türkiye ihracatı yüzde 5,2 artışla 285,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde 53 ilin ihracatı artarken, 30 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi.

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EKİMDE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER

2026 yılı Ekim ayında faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasında;

İstanbul, 5 milyar 279 milyon dolar ile birinci,

Kocaeli, 3 milyar 773 milyon dolar ile ikinci,

Bursa, 1 milyar 955 milyon dolar ile üçüncü,

İzmir, 1 milyar 953 milyon dolar ile dördüncü,

Ankara ise 1 milyar 392 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

İHRACAT ARTIŞINDA KOCAELİ LİDER

2026 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında öne çıkan illerde ise;

Kocaeli, 553 milyon dolarlık artış ile birinci,

İstanbul, 456 milyon dolarlık artış ile ikinci,

Mersin, 296 milyon dolarlık artış ile üçüncü,

Ankara, 289 milyon dolarlık artış ile dördüncü,

Tekirdağ ise 220 milyon dolarlık artış ile beşinci sırada yer aldı.

Ekim ayında gerçekleştirilen ihracat artışının yüzde 67,4’ü İstanbul, Kocaeli ve Mersin illerin katkısıyla sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında öne çıkan illeri ise şu şekilde sıraladı:

Kocaeli, 2 milyar 337 milyon dolarlık artış ile birinci,

İstanbul, 1 milyar 776 milyon dolarlık artış ile ikinci,

Ankara, 1 milyar 771 milyon dolarlık artış ile üçüncü,

Mersin, 1 milyar 286 milyon dolarlık artış ile dördüncü,

Bursa ise 1 milyar 155 milyon dolarlık artış ile beşinci sırada yer almıştır.

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İHRACATA EN FAZLA KATKI SAĞLAYANLAR

Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilen ihracat artışının yüzde 47,4’ü Kocaeli, İstanbul ve Ankara illerimizin katkısıyla gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ekim ayında ihracatımıza en fazla katkı sağlayan ilk üç fasıl motorlu kara taşıtları (87), kazanlar ve makineler (84) ile elektrikli makine ve cihazlar (85) olmuştur. Motorlu kara taşıtları faslına en fazla katkı sağlayan iller Kocaeli, Bursa ve Sakarya; kazanlar ve makineler faslına en fazla katkı sağlayan iller İstanbul, Bursa ve Tekirdağ; elektrikli makine ve cihazlar faslına en fazla katkı sağlayan iller ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara olarak sıralanmıştır.

2026 yılı Ekim ayında 42 ilimizin ihracatında artış kaydedilmesi, Türkiye’nin ihracat başarısının ülke geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını ortaya koymaktadır. İllerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği de ihracatımızın dayanıklılığını artıran önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının oluşturulmasını stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek, pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak politika ve destek mekanizmalarını kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; ihracatımızın ülkemizin dört bir yanına yayılan güçlü bir kalkınma dinamiğine dönüşmesi amacıyla illerimizin üretim kapasitesini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımları destekliyoruz. Yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın ülke geneline dengeli biçimde yayılmasını sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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