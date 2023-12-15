15 Aralık 2023 10:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:24

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında atılan yeni adımları duyurdu. Madencilik ile enerji sektörünün ekonominin can damarı olduğunu vurgulayan Bayraktar, güzel haberi verdi. Enerjide bir ilk! Türkiye'den dev petrol ve doğal gaz hamlesi. Bakan Bayraktar . 'Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi için yürüttüğümüz çalışmaları sadece yurt içi için sınırlı tutmuyoruz.’ diyerek açıkladı.

ENERJİDE BİR İLK! BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU

Bakan Bayraktar, yerli madencilik ve değerli elementlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek "2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatımızı, 2022 yılında 10 kat artırarak 6,5 milyar dolara çıkardık ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca, 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde binde 8 olan madenciliğin payını yüzde 75 arttırarak 2022 yılında yüzde 1,4'e yani 210 milyar liraya yükselttik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkarmak." dedi.

TÜRKİYE’DEN DEV PETROL VE DOĞAL GAZ HAMLESİ

Bakan Bayraktar, dünyadaki bor rezervinin önemli bir kısmına sahip Türkiye'nin, uluslararası alanda yüzde 63'lük pazar payı ile dünya lideri konumunda olduğunu, 2022'de 2,7 milyon ton bor satışından 1,3 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı.

Yerli kaynakların ve madenlerin güçlü ekonominin, tam bağımsızlığımızın ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli araçlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bu noktada Türkiye Yüzyılında hız vereceğimiz çalışmalarımız ve milli maden mücadelemiz için Gazi Meclis'imizdeki her bir milletvekilimizden güçlü desteklerini aziz milletimiz adına istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

“NÜFUSUMUZUN YÜZDE 83’ÜNÜ DOĞAL GAZ KULLANMA İMKANINA KAVUŞTURDUK”

‘Nüfusumuzun yüzde 83'ünü doğal gaz kullanma imkanına kavuşturduk.’ Diyen Bayraktar, şunlar söyledi:

"Türkiye Yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye için 'enerjide tam bağımsızlık hedefi' doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalar ile yurt içinde ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretimimizi artırarak enerji arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Son 21 yılda devreye aldığımız uluslararası doğal gaz ve petrol boru hatlarımız, LNG tesislerimiz, yer altı doğal gaz depolarımız, sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz ve alt yapı yatırımlarımızla hedeflerimize büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyoruz. 2002 yılında sadece 5 il ve 7 Organize sanayi bölgesinde doğalgaz kullanılırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'de her eve doğal gaz hizmetini götüreceğiz' hedefi ile bugün artık 81 il, 811 yerleşim yeri ve 214 organize sanayi bölgesine doğal gaz arzı sağladık. Yani nüfusumuzun yüzde 83'ünü doğal gaz kullanma imkanına kavuşturduk. Bu sayede vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam imkanı sunarken aynı zamanda şehirlerimizin hava kalitesini de artırdık."