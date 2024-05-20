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Enkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Enkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL&#039;ye yurt içine, 25 TL&#039;den yurt dışına...

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kayısı hasadıyla birlikte ürün tarladan 25 TL'ye yurt dışına, 20 TL'den yurt içine satılıyor. Hataylılar ise hasattan memnun.

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da birçok üründe hasat başladı. Hatay'ın Antakya ilçesinde de kayısı hasadı devam ediyor. Çiftçilik yapan ve 120 dekar arazide kayısı hasat eden bahçe sahibi Mustafa Sürmeli, 7 bin 500 ağaçlık bahçesinde rekoltenin iyi olduğunu belirterek ürünün yurt içine 20 TL’den yurt dışına 25 TL’den satıldığını söyledi.

Enkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına... - 1. Resim

FİYATLAR NE DURUMDA?

Hasattan memnun olduğunu dile getiren Mustafa Sürmeli, fiyatların geçen yıla oranla değişmediğini dile getirerek, “Rekolte gayet iyi fakat fiyatlar konusunda biraz şikayetçiyiz. Fiyatlar geçen yıla göre aynı diyebiliriz. Üretim maliyetleri 2 katına çıkarken fiyatların aynı kalması bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Şu an kayısıda ihracat malı yurt dışına 25 TL’den gidiyor. İç piyasada ise 15 TL ile 20 TL arasındadır. Hasat da rekolte olarak gayet iyi. Çeşit özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Kayısı bahçesinde soğuklama işlemi yapılan ağaçlarda, verim çok iyi oluyor. Soğuklama işlemi yapılmadığında hasat kötü oluyor” dedi.

Enkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına... - 2. Resim

'GEÇEN YILA GÖRE ÇOK DAHA İYİ'

Kayısı hasadının geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu belirten işçi Mazlum Karakeçili, yevmiyelerinin 600 TL olduğunu belirterek, “Bu yıl bahçedeki ürünler fazla değil. Kayısı hasadı geçen yıla göre çok daha iyi. Kayısı hasadın zorluğu işe çok erken kalkıyoruz. Kaldığımız yerden mesafe farkı var” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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