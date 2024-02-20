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    • Haberler > Ekonomi > EPDK, rafinerilere yazı gönderdi! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

    EPDK, rafinerilere yazı gönderdi! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıt, Benzin, Motorin, EPDK, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, rafinerilere akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Rafinerilere yazı gönderen EPDK, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Böylece benzin ve motorinde 1 ila 1,5 lira arasında fiyat düşüşü olacak.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinelere akaryakıt fiyatlarıyla ilgili uyarı niteliğinde bir yazı gönderdi. EPDK, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Söz konusu indirimin tüketiciye yansıtılmasıyla benzin ve motorinde 1 ila 1,5 lira arasında indirim olacak. 

    "KURALLAR VE FORMÜL BELLİ" 

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor." dedi. 

    "GÜNCELLEME BEKLİYORUZ"

    Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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