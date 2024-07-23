Erdoğan müjdelemişti! Türkiye dâhil 6 ülkede var... İşte o dev platform

Dünyanın sadece 6 ülkesinde bulunan platform, diğer platformalara göre yüzde 60 daha avantajlı. 2 ay sonra Türkiye’nin envanterine girecek platform ay ve yıldızın renkleriyle bezendi bile...

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak ve yaklaşık 2 ay sonra Türkiye’de olacak yüzer gaz işletme platformunun detayları belli oldu. Karadeniz’deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahasından hâlihazırda günlük 5,5 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor.

İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-2’nin hazırlıklarına başlayan TPAO, üretime ilişkin önemli bir adım daha atıyor. Edinilen bilgilere göre; TPAO, geçen yıl, Brezilya’dan bir yüzer üretim platformu satın aldı. Platform, Türkiye’nin doğalgaz üretimine dair ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur’a gönderilmişti. Platform, yaklaşık 4 futbol sahasına karşılık gelen, 360 metre uzunluğunda. Genişliği ise 58 metre. Yüzer platform ile Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gaz, denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya ulaştırılacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretim için çalışmalar sürerken, bu platformla üretim Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe kadar yükseltilmiş olacak. Gemiye benzeyen platformun motoru ise bulunmuyor.

PERSONELE YAŞAMA ALANI

Karadeniz’den çıkarılacak olan ham gazı denizde işleyecek platformda, üzerinde görev alacak teknik personelin yaşaması için de her türlü yaşam alanı yer alacak. Öte yandan, platformun kullanılması için yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Ekipler, platformun kullanımı konusunda Türk ekiplere eğitim verecek.

Benzer bir platformun sıfırdan inşası için yaklaşık 5 yıla ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, alınıp revize edilen platformun maliyet bakımından da yeni bir platforma göre yaklaşık yüzde 60 daha avantajlı olduğu belirtildi.

İSİM İÇİN ALTERNATİFLER

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya’nın ardından bu tip bir platforma sahip 6’ncı ülke olacak. Singapur’da hazırlanan platforma Türk Bayrağı çekildiği ve platformun ay-yıldız ile bezendiği öğrenildi. Geminin yakın zamanda yola çıkacağı ve önümüzdeki aylarda Türkiye’de olacağı ifade edildi.

Platforma yönelik isim önerileri konuşulmaya başladı. Cumhuriyetin 100’üncü yaşını doldurması vesilesiyle platforma “Cumhuriyet” adının verilebileceği iddia ediliyor. Bunun dışında “Gazi” ve “Ertuğrul” gibi isim önerilerinin de masada olduğu belirtiliyor. İsim konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği ifade ediliyor.

FİLO ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Türkiye’nin enerji filosunda 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunuyor. Türkiye’nin deniz alanlarında Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle sondaj çalışmaları, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile de sismik veri toplama çalışmaları devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde 40 bin veri toplama noktası bulunuyor.