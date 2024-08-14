Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye çekeceğiz

Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye çekeceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde dar gelirlimiz ve emeklimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda partinin geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlattı.

Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye çekeceğiz - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN EKONOMİ MESAJI: RAHATLAYACAĞIZ

Gündeme dair de önemli mesajlar veren Erdoğan, ekonomiyle ilgili olaraksa "Ekonomide sorunları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Ekonomi kurmaylarımız çalışmalarını sıkı bir disiplinle sürdürüyor. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde dar gelirlimiz ve emeklimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız." dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın gözü bu karardaydı! ABD'de enflasyon verileri açıklandıNevşehir Ürgüp'te Peribacaları isim krizi! Kaymakamlık 'Üç Güzeller'in değişiklik talebini onaylamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü bu karardaydı! ABD'de enflasyon verileri açıklandı - EkonomiABD'de kritik veri açıklandı!Altın fiyatlarında gözler ABD'nin enflasyon verisinde! İslam Memiş son tahminini açıkladı: Her ay yeni rekor vurgusu - EkonomiAltın fiyatları düşer mi artar mı?BYD'nin yatırımı sonrası Türkiye pazarına yoğun ilgi! Çin'e ihracat yüzde 51 arttı - EkonomiÇin'e ihracat yüzde 51 arttıPegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - EkonomiPegasus'tan indirimli bilet kampanyası!Faizler hâlâ yüksek, ama... İşte konut satışlarını artıran 5 sebep - Ekonomiİşte konut satışlarını artıran 5 sebepAraç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - EkonomiAraç sahiplerini üzecek haber geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...