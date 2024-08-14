Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye çekeceğiz

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde dar gelirlimiz ve emeklimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda partinin geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlattı.

ERDOĞAN'DAN EKONOMİ MESAJI: RAHATLAYACAĞIZ

Gündeme dair de önemli mesajlar veren Erdoğan, ekonomiyle ilgili olaraksa "Ekonomide sorunları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Ekonomi kurmaylarımız çalışmalarını sıkı bir disiplinle sürdürüyor. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde dar gelirlimiz ve emeklimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız." dedi.