AK Parti'nin 23. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuşuyor. Törende 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuşuyor.

Bugünkü etkinlikte 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılması bekleniyor.

AK PARTİ'NİN 23. YILI

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye aşkıyla kalpleri çarpan sevgili gençler... Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Erdoğan, 23 yıl önce bugün AK Parti'nin kuruluşunu bu sözlerle ilan etmişti: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bugün mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bugün 23. yılımızı devirdik.

En büyük teşekkürü aziz milletimiz hakediyor. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren güçlü bir şekilde bizi destekleyen, necip milletimin her birine teşekkürlerimi arzediyorum.

AK Parti bundan 23 yıl önce milletin umudu olarak kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o gün dalga dalga büyüyen gönül hareketinin bayrağını astık. Milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. 'Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz, aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz' demiştik. 'Meselelerimiz çözümsüz değildir' özgüvenini aşıladık. Muhafazakar demokrat kimliğimiz ile ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vaat ettik. Dip dalga olarak büyüyen AK Parti kısa sürede milyonların umudu haline geldi. Milletimiz yıllar sonra AK Parti'de kendini gördü, Türkiye sevdalısı kadrolar gördü.

"KİRLİ SENARYOLARI PARÇALAYIP ATARAK BUGÜNLERE GELDİK"

Pek çok tehditle mücadele ettik. 'Ordu göreve' pankartları açarak darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar. 367 diyerek Meclis iradesine ipotek koymaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri ile milletimizi kışkırttılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı aleve verdiler. Yularını ellerinde tuttukları tüm taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşşaşileri, 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki hainlerle milletimizin iradesine çökmeye kalktılar. Türkiye ne zaman kendini toparlasa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye kalktılar. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik.

Kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Şimdi bugün partimiz 23. yaşını kutluyor. Kasım ayında kesintisiz iktidarımızı 23. yılını doldurmuş olacak. 23 yılımızın her safhası iş yapmakla, hizmet ve eser üretmekle geçti. 23 yıl boyunca 'halka hizmet, hakka hizmettir' düsturuyla, milletimiz için çalıştık, ter döktük.

"VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE KAT KAT ARTIŞ OLDU"

Objektif değerlendirmeler yapan herkes AK Parti'nin ülkemize kazandırdıklarının hakkını teslim etmektedir. Bugün burada çok kısa bir hatırlatma yapmak arzusundayım. Özellikle 2001'den sonra doğan ve iktidarımız döneminde yetişen gençlerin burayı dikkatle dinlemelerini istiyorum. AK Parti'yi kurduğumuzda ülkemizin nüfusu 68 milyondu, bugün 85,5 milyona ulaştı. Aradan geçen 23 yılda Türkiye nüfusu yüzde 25 artış kaydetti. Türk ekonomisine dair göstergelerde ve vatandaşa sunulan hizmetlerde 2-3-4 kat artış oldu.

Eğitimde 343 bin olan derslik sayısını 613 bine, öğretmen sayımızı 600 binden 1 milyona çıkardık.

Burslarla başvuran herkese verdiğimiz kredilerle, ücretsiz internet, cep telefonu, bilgisayarla gençlerimizin yanında olduk.

Sağlık, milletimizin duasını aldığımız alanlardan.

İnşa ettiğimiz 286 yeni adalet sarayıyla merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik.

Ulaşım, Türkiye'ye çağ atlattığımız bir alandır. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye, 1714 kilometrelik otoyol ağımızı, 3726 kilometrenin üzerine taşıdık. Asrın projesi Marmaray'ı, Orhangazi'yi, Yavuz Selim, 1915 Çanakkale, Nissibi Köprülerini, Avrasya, Zigana, Ovit, Eğribel, Bolu tünellerini ve pek çok devasa projeyi insanımıza sunduk. 26 olan havalimanı sayımız cumartesi günü açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte 58 oldu.

2000'li yılların başında 13 milyon binamız varken 23 yılda bunu 2'ye katlayarak 26 milyona ulaştık. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 402 bin depreme dayanıklı konut ürettik. Toplam 21 milyon 160 bin metrekare büyüklüğünde 189 millet bahçesini milletimizin kullanımına açtık.

AK PARTİ İKTİDARINDAKİ EKONOMİK GELİŞMELER

Kardeşlerim, muhalefetin en fazla istismar ettiği tarımda ciddi bir ivme yakaladık. Tarımsal GSMİ'mız 37 milyar TL'den, 1 trilyon 625 TL'ye çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan 137 milyon tona ulaştı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız 251 milyondu bugün yaklaşık 375 milyona ulaştı.

Ekonomimizi yıllık yüzde 5.4 büyüttük. GSYH reel olarak büyümeye devam ederken kişi başı milli gelir 3 bin 608 dolardan 13 bin 110 dolara ulaştı.

IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık.

Çalışma hayatında 12 milyon olan aktif sigortalı sayımız 25 milyon 212 bine çıktı. İstihdam sayımızı 32 milyona yükselttik. İŞKUR aracılığıyla 14 milyon 230 bin kişiyi işe yerleştirdik. Her ücret grubunda enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirdik. Sosyal demokrat geçinenler 'sosyal devlet' ilkesinin sadece lafını ederken biz kimsesizlerin kimsesi olarak bunu gerçeğe dönüştürdük.

Türkiye'ye ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün bile 'bitti', 'yeter', 'yeterli' demedik. Her zaman kendimizle yarıştık. Kendi emeklerimizi aşmanın mücadelesini verdik. Bu aziz millet için çalışmak şereftir. Biz bu anlayıştan hamdolsun hiç uzaklaşmadık.

Türkiye'nin 23 yıllık bu eşsiz başarı hikayesinde sadece şahsımın, parti yönetimindeki, kabinedeki, Meclis'teki arkadaşlarımın değil, AK Parti çatısı altında görev almış her bir kardeşimin emeği var.

Ayrıntılar geliyor...