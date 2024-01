Et alamayan sakatata yöneldi, fiyatlar uçuşa geçti! Bir kilo ciğer 450 lira oldu

Kırmızı et fiyatlarındaki artış tüm hızıyla devam ederken, sakatat fiyatları da zamlardan nasibini alıyor. Et alamayan vatandaşların ciğer gibi sakatatlara yönelmesiyle birlikte piyasada fiyatlar yükselişe geçti. Talep nedeniyle bir kilo ciğerin fiyatı 450 liraya kadar çıktı.

Et üretimindeki sorunlar, piyasa manipülasyonları, enflasyon ve dolar kurunun etkisiyle et fiyatları durdurulamaz bir şekilde artıyor. Bir kilo kıymanın fiyatı 400 lirayı aşarken, kırmızı et alamayan vatandaşlar beyaz et ve sakatata yöneldi. Sakatata yönelik talebin artmasıyla ciğer gibi ürünlerde de fiyatlar uçuşa geçti.

HALK KIRMIZI ETE HASRET

Kasaplardaki fiyat etiketleri sürekli değişiyor. Dana kuşbaşı 469 TL, dana kıyma 429 TL, kuzu budu 449, kuzu incik fiyatı 449, kuzu fileto 449 TL, kuzu kuşbaşı 669 TL, kasap köfte ise 449 TL’den alıcı buluyor. Hayvancılıkta üretim sıkıntısı ve enflasyonun birleşmesiyle et fiyatlarına peş peşe zamlanırken, yüksek fiyatlar nedeniyle satışlar düşüyor.

Bazı kasap dükkanları ise adeta müşteri görmüyor. Et fiyatlarının son dönemde arttığını belirten Kasaplar,"“İnsanların tepkisi her geçen gün artıyor" diyor. Emekliler ise, ayda 1 kilodan fazla et alamadıklarını, kurbanda kesilen etleri tükettiklerini söylüyor.

CİĞER VE BEYAZ ET DE ZAMLANDI

Kırmızı et alamayan vatandaşlar ciğer gibi sakatat ürünlerine yöneliyor. Ancak sakatat ürünleri de son dönemde artan talebin etkisiyle yükseldi. Ciğerin kilosu 450 TL’ye ulaştı. Eskiden haftada 2-3 sefer tüketenler 1 sefer yemeye başladı.

Beyaz ette de durum farklı değil. Kırmızı et çok pahalı olduğu için tavuk tercih eden vatandaş, "Yani o da aydan aya eskiden 2 haftada 1 aldığımız şeyi kiloyla alıyorduk şimdi gramla alıyoruz" diyor.