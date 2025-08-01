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Haberler > Ekonomi > Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı

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Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı
Domuz Eti, Tarım Ve Orman Bakanlığı, At Eti, Eşek Eti, Haber
Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Listenin yenilenmesiyle gıdada bir büyük bir skandal daha ortaya çıktı. 60 yıldır sektörde faaliyet gösteren markanın salamından "domuz eti" çıktı. İşte detaylar... 

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye genelinde araştırmalarını sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyu ile paylaşıyor. 

DOMUZ ETİ SKANDALI

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile paylaşılan liste bir kez daha güncellendi. 31 Temmuz tarihli listenin en mide bulandıran detayı ise "domuz eti" skandalı oldu.

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 1. Resim

SALAMDAN DOMUZ ETİ ÇIKTI 

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana İspanyol salamda "domuz eti" tespit edildi. 

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 1. Resim

VATANDAŞA YİNE AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER 

Listenin bir başka mide bulandıran detayı ise vatandaşa yine "at ve eşek eti" yedirilmesi oldu. Adana'dan 4, İzmir'den ise 1 firmanın at ve eşek eti sattığı görüldü. 

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 2. Resim

Gıdada hile yapan diğer firmalar ve ürünleri şöyle:

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 3. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 4. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 5. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 6. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 7. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 8. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 9. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 10. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 11. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 12. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 13. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 14. Resim

Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı - 15. Resim

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