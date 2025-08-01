Gıdada bir skandal daha! 60 yıllık markanın salamından domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye genelinde araştırmalarını sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyu ile paylaşıyor.

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DOMUZ ETİ SKANDALI

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile paylaşılan liste bir kez daha güncellendi. 31 Temmuz tarihli listenin en mide bulandıran detayı ise "domuz eti" skandalı oldu.

SALAMDAN DOMUZ ETİ ÇIKTI

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana İspanyol salamda "domuz eti" tespit edildi.

VATANDAŞA YİNE AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listenin bir başka mide bulandıran detayı ise vatandaşa yine "at ve eşek eti" yedirilmesi oldu. Adana'dan 4, İzmir'den ise 1 firmanın at ve eşek eti sattığı görüldü.

Gıdada hile yapan diğer firmalar ve ürünleri şöyle: