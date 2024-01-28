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    • İspanya 8 gollü bu maçı konuşuyor! Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı yıktı

    Barcelona, La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde evinde Villarreal'e 5-3 kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth, geceyi golle kapatarak 3 puana katkıda bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İspanya 8 gollü bu maçı konuşuyor! Trabzonspor&#039;un eski yıldızı Sörloth, Barcelona&#039;yı yıktı
    Sörloth, Villarreal, Barcelona, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, konuk ettiği Villarreal'e uzatmalarda yediği 2 golle 5-3 mağlup oldu.

    Maçın 41. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Villarreal, 54. dakikada Ilias Akhomach'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

    Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 60. dakikadaki golüyle farkı bire indiren Barcelona, 68. dakikada Pedri'nin fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği sağladı.

    Maçın 54. dakikasında 2-0 yenik duruma düşen Barcelona, 71. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

    İspanya 8 gollü bu maçı konuşuyor! Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı yıktı

    SÖRLOTH BARÇA'YI DEVİRDİ

    Villarreal 84. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle 3-3 eşitliği yakalarken, 90+9. dakikada Alexander Sörloth ve 90+12. dakikada Jose Luis Morales'in golleriyle 5-3 öne geçti. Karşılaşmayı da konuk ekip 5-3 kazandı.

    Ligde aldığı art arda 3 galibiyetin ardından mağlup olan Barcelona, 54 puanlı lider Real Madrid ve 52 puanlı Girona'yı takip ederek 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

    BARCELONA 3 - 5 VILLARREAL MAÇ ÖZETİ

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SörlothVillarrealBarcelona
    Haberler > Spor > İspanya 8 gollü bu maçı konuşuyor! Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı yıktı
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