İspanya 8 gollü bu maçı konuşuyor! Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, Barcelona'yı yıktı

Barcelona, La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde evinde Villarreal'e 5-3 kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth, geceyi golle kapatarak 3 puana katkıda bulundu.

La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, konuk ettiği Villarreal'e uzatmalarda yediği 2 golle 5-3 mağlup oldu.

Maçın 41. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Villarreal, 54. dakikada Ilias Akhomach'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 60. dakikadaki golüyle farkı bire indiren Barcelona, 68. dakikada Pedri'nin fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği sağladı.

Maçın 54. dakikasında 2-0 yenik duruma düşen Barcelona, 71. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

SÖRLOTH BARÇA'YI DEVİRDİ

Villarreal 84. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle 3-3 eşitliği yakalarken, 90+9. dakikada Alexander Sörloth ve 90+12. dakikada Jose Luis Morales'in golleriyle 5-3 öne geçti. Karşılaşmayı da konuk ekip 5-3 kazandı.

Ligde aldığı art arda 3 galibiyetin ardından mağlup olan Barcelona, 54 puanlı lider Real Madrid ve 52 puanlı Girona'yı takip ederek 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

BARCELONA 3 - 5 VILLARREAL MAÇ ÖZETİ