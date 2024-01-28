Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı

Dünya futbolunun 'Türk Messi' olarak gördüğü Arda Güler, Real Madrid'in Las Palmas ile yaptığı karşılaşmada bir ilke imza attı.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme:

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