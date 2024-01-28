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    • Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı

    Dünya futbolunun 'Türk Messi' olarak gördüğü Arda Güler, Real Madrid'in Las Palmas ile yaptığı karşılaşmada bir ilke imza attı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı
    Real Madrid, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid, 22. hafta mücadelesinde Las Palmas ile deplasmanda karşılaştı.

    İlk yarısı golsüz geçen maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javier Munoz ile öne geçerken, Real Madrid geriden gelerek 3 puana uzandı.

    Konuk ekibin gollerini 65'te Vinicius ve 84'te Tchouameni kaydetti.

    Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı

    ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

    Real Madrid'in sezon başı Fenerbahçe'den 20 milyon Euro + bonuslar şeklinde transfer ettiği Arda Güler, Las Palmas deplasmanında bir ilk yaşadı.

    Maçın 81. dakikasında oyuna giren 18 yaşındaki yıldız, ilk defa bir lig maçında süre aldı.

    Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı

    La Liga'da forma giyen Türk futbolcular kervanına katılan Arda, mücadelenin son anlarında bir pozisyondan yararlanamadı.

    Öte yandan Real Madrid puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

    Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli futbolcumuz, "Devamı gelecek" mesajı verdi.

    İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

    ARDA GÜLER'İN YARARLANAMADIĞI POZİSYON

    Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada
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    Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Braga maçında Türk gecesi yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, iki takım oyuncuları Arda Güler ve Serdar Saatçi ile bir araya gelerek sohbet etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real Madrid
    Haberler > Spor > Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı
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