Arda Güler La Liga tarihine geçti! Türk yıldız oyuna girdi Real Madrid kazandı
Dünya futbolunun 'Türk Messi' olarak gördüğü Arda Güler, Real Madrid'in Las Palmas ile yaptığı karşılaşmada bir ilke imza attı.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid, 22. hafta mücadelesinde Las Palmas ile deplasmanda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javier Munoz ile öne geçerken, Real Madrid geriden gelerek 3 puana uzandı.
Konuk ekibin gollerini 65'te Vinicius ve 84'te Tchouameni kaydetti.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
Real Madrid'in sezon başı Fenerbahçe'den 20 milyon Euro + bonuslar şeklinde transfer ettiği Arda Güler, Las Palmas deplasmanında bir ilk yaşadı.
Maçın 81. dakikasında oyuna giren 18 yaşındaki yıldız, ilk defa bir lig maçında süre aldı.
La Liga'da forma giyen Türk futbolcular kervanına katılan Arda, mücadelenin son anlarında bir pozisyondan yararlanamadı.
Öte yandan Real Madrid puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli futbolcumuz, "Devamı gelecek" mesajı verdi.
İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER'İN YARARLANAMADIĞI POZİSYON
Kaynak: Türkiye Gazetesi