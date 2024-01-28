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    • Simide yapılan zammı halktan özür dileyerek duyurdular! "Zorunda kaldık"

    Ankara'da simidin fiyatı yüzde 50'lik artışla 10 liradan 15 liraya yükseltildi. Zammı duyuran Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşerilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Simide yapılan zammı halktan özür dileyerek duyurdular! &quot;Zorunda kaldık&quot;
    Simit, Zam, Ankara, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara'da simit tarifesi değişti. 10 liradan tezgahlarda yer alan simidin fiyatı yüzde 50 zamla 15 liraya yükseltildi. Artışı duyuran Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, zam için halktan özür diledi.

    Delibaş, hammadde, kira ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle zam kararı aldıklarını açıkladı.

    Simide yapılan zammı halktan özür dileyerek duyurdular! "Zorunda kaldık"

    15 liranın esnafın derdine derman olmayacağını belirten Delibaş, buna rağmen zam yapmak zorunda kaldıklarını söyleyerek ''Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık" dedi.

    Ankara'da simide en son Temmuz ayında zam gelmiş, yapılan artışla fiyat 10 liraya yükseltilmişti. Ekmek fiyatı ise 2024 yılında geçerli olmak üzere 8 liraya çıkarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SimitZamAnkara
    Haberler > Ekonomi > Simide yapılan zammı halktan özür dileyerek duyurdular! "Zorunda kaldık"
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