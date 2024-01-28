CHP’deki güç savaşı kızıştı! Özel, İmamoğlu'nun ekibine takıldı

Parti Meclisinden İzmir ve iki ilçenin adayını belirleme yetkisi isteyen Genel Başkan Özel, İmamoğlu’nun ekibine takıldı.

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - İki hafta aradan sonra toplanan CHP Parti Meclisi (PM) güç savaşına sahne oldu. 209 adayın belirlendiği PM’de, Ankara ve İstanbul adayları için CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları karşı karşıya geldi. 14 ilçe adayının belirlendiği İstanbul’da değişimci isimler dikkat çekerken 11 ismin daha belirlendiği Ankara’da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Genel Merkez arasındaki gerginlik devam etti. Etimesgut ve Mamak’ta isteğini alamayan Yavaş, kırsal bölgelerde aday belirleme yetkisi elde etti. Yavaş, adaylık için AK Parti, MHP ve İyi Partili isimleri tercih etti.

Krize sebep olan ve bir türlü aşılamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediye Başkanlığı adaylıklarını belirlemek için PM’den yine karar çıkmadı. Özel’in iki adayı belirlemek için PM’den yetki istediği ancak amacına ulaşamadığı, talebinin İmamoğlu yanlıları tarafından veto edildiği ileri sürüldü.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ise adaylara tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

CHP, İKİ İLÇEDE 'DEM'LENİYOR

CHP’de önceki gün açıklanan 200’den fazla belediye başkan adayı arasında İstanbul’un Esenyurt ve Adalar ilçesinin olmamasının DEM Parti ile yürütülen pazarlıklardan kaynaklandığı belirtiliyor. DEM Parti’nin, İstanbul’da büyükşehir için aday çıkarmaması karşılığında bu iki ilçede kendi adaylarının desteklenmesini istediği belirtilmişti. DEM Parti sözcüleri, CHP ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve henüz bir karar aşamasına gelinmediğini kaydetti. (Haber Merkezi)