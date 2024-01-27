Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Bir ilçe istemiştim, vermemişler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayında CHP'ye sert sözlerle yüklendi. "Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin." diyen İnce, "Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Utanmıyor musunuz? Bunlar komik çocuklar ya" tepkisini gösterdi.

Yerel seçim öncesi partilerde ittifak görüşmeleri sıklaşırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde hem CHP lideri Özel'le hem de İBB Başkanı İmamoğlu ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak görüşmelerin ardından kulislerden sızan iddialar İnce'nin CHP'ye karşılıksız destek vermeyeceği yönündeydi.

İddiaya göre İnce büyükşehirlerde CHP adaylarına destek vermesi karşılığında, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Bugün o iddialara yönelik Sözcü ekranlarına açıklamalarda bulunan İnce'den sert tepkiler geldi.

"BİR İLÇE İSTEMİŞTİM"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in iddialarına Sözcü TV canlı yayınında cevap veren İnce "Eğer gönül gözü kapalı değilse milletimizin beni anlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Bir ilçe istemişim. Bir ilçe istemişsem çok sembolik bir şey istemişim. Koca parti, eğer İstanbul'dan dahi istememişse, 'İzmir'den bir ilçe verin' demişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten." diyen İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın 15 vekil açıklamlarına dikkat çekeren şöyle konuştu:

"Yahu siz Babacan'a 15 vekil verirken iyi de Muharrem İnce'ye bir ilçe belediye başkanlığı mı vermediniz? Ayıp değil mi?

GÖRÜŞMELER BİRİNCE ELEŞTİRİLER BAŞLADI İDDİASI

Görüşmeler bitince, İnce'nin istekleri kabul edilmeyince eleştirilere başladığı iddialarına da cevap veren Memleket Partisi lideri, "Bakın 12.12.2023. 12 Aralık'ta. Sayın Özgür Özel, Şeyh Sait'e 'hain' demeyince tweet atmışım. Demek ki Muharrem İnce 'Ya bana belediye verin, vermezseniz ben de sizi eleştiririm' dememiş" ifadelerini kullandı.

İnce kendisine yöneltilen iddialara yönelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

"UTANMALISINIZ"

"Milli meselelerde Muharrem İnce'nin duyarlılığını 85 milyon bilir. 26 Aralık'ta terörle mücadele konusunda CHP imza atmayınca CHP'yi eleştirmişim.

Utanmalısınız bunu vermediyseniz. Utanmıyor musunuz? 39 vekil verdiniz Saadet'e, Gelecek'e, DEVA'ya...

"SİZİN SEÇİM KAZANMAK GİBİ BİR DERDİNİZ YOK"

İstanbullu hemşehrilerimize sesleniyorum. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir adayı kim, biliyor musunuz? Birol Aydın kimdir? CHP listelerinden seçilmiş Saadet milletvekili. Aziz kardeşlerim bana laf söyleyeceğinize, CHP listelerinden seçilmiş Saadet Partisi'nin Birol Aydın'a niye laf söylemiyorsunuz?

DEVA Partisi 15 vekil için 'Çok ısrar ettiler, biz de aldık' diyor. Siz Babacan'a 15 vekil Muharrem İnce'ye Posof'u vermeyeceksiniz... Sizin derdiniz üzüm yemek değil demek ki, derdiniz bağcıyı dövmek. Sizin seçim kazanmak gibi bir derdiniz yok.

"BUNLAR KOMİK ÇOCUKLAR YA"

Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!

"SİZE AĞABEYLİK YAPTIM, 5 KERE AYAĞINIZA GELDİM"

Ben size ağabeylik yaptım. 5 kere ayağınıza geldim sizin. Herkesin sizi terk ettiği günlerde, Altılı Masa arkadaşları terk ederken ben onların ayağına gittim. 'Bakın arkadaşlar bu seçim önemli' dedim.

"İMAMOĞLU'NU AYRI TUTUYORUM"

Sayın İmamoğlu'nun anlattıkları doğrudur. Onu ayrı tutuyorum.

MUHALEFETE SANDIK ÇAĞRISI

CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi… Hepimiz bir araya gelelim. Bir komisyon kuralım bu 200 bin sandığı oturalım koruyalım. 200 bin sandığı koruyamayan, oraya gözlemci koyamayanların ‘oyları çalıyor’ deme hakkı yoktur. ‘Oyları çalıyorlar’ diyebilmek için o sandıklara gözlemci koyup 200 bin ıslak imzalı tutanağı elinize almanız lazım. Bunu alamadığınız sürece hayıflanmanıza gerek yoktur."