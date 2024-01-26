Muharrem İnce'nin 'yerel seçim' kararına CHP'den ilk açıklama

Yerel seçimler için ittifaka kapıyı kapatarak CHP'ye sert sözlerle yüklenen ve partisinin 13 adayını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye CHP'den ilk tepki geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz" ifadelerini kaydetti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde eski partisi CHP'yi destekleyeceği iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında CHP ile yan yana gelmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek partisinin 13 adayını açıkladı.

Muhalefete yüklenen Muharrem İnce, "Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir" diyerek, CHP’nin DEM Partisi ile görüşmesine işaret etti. "İsveç’in NATO’ya üyeliğine evet diyenle nasıl ittifak kuracağım? Her gün demlenirse nasıl kuracağım?" diyen İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bir duruşumuz olmalı. Bu Kuvayi Milliye partisi. İnsan değişmeli zamana ayak uydurmalı. Değişmek başka bir şeydir. Bizim ruhen ve düşünsel olarak gençliğimin geçtiği parti gitmiş yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir. O zaman tekrar konuşuruz."

CHP'DEN İLK TEPKİ

İnce'nin sert sözlerine CHP kanadından da ilk açıklama geldi. Sosyak medya platformu X'ten bir açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İnce'nin belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunduğu ifade etti. Deniz Yücel, eğer müzakereler olumlu sonuçlansaydı İnce'nin bu açıklamayı yapamayacağını söyledi.

Deniz Yücel'in paylaşımı şöyle:

"Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür.

Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı.

Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz.

Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."

İnce'nin açıkladığı adaylar ve belediyeler şöyle: