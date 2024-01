Muharrem İnce paylaştı... İşte Memleket Partisi'nin 'yerel seçim' kararı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2024 yerel seçimlerine ilişkin kararını açıkladı. “Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir.” diyen İnce, “Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz.” ifadelerini kullandı. İnce, "Şu an için CHP ile bir ittifak düşünmüyoruz" diye konuştu. İnce, İstanbul için 3 adayı olduğunu söyledi ve Mehmet Sevigen'in de bu adaylar arasında olduğunu ifade etti.

Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 11:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi