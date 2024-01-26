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    • Dolandırıcılık, gasp, darp... Taksim'e ayak basan turistler kabusu yaşadı

    Taksim'e gelen turistler, önce ucuz otel yalanıyla dolandırıldı. Otel yerine gece kulübüne götürülen turistler, burada gasp edildi. Mekandan çıkmak isteyen turisti yere düşüren mekan çalışanları ayağını kırdı. Turisti gasp edip ayağını kıran 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Ayrıca şüphelilerin suç kaydı kabarık çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Taksim, Beyoğlu, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beyoğlu Taksim'de geçen ay gezmeye gelen turistler, kabus gibi bir gün yaşadı. 'Hanutçu' olarak bilinen turist kafilelerini alışveriş için gezdirip para alan bir kişi turistlerin yanına gelerek "Otel mi arıyorsunuz?" diye sordu. Turistlerin 'Evet' cevabı vermesi üzerine şahıs, 'Ucuz otel biliyorum, sizi götüreyim" diyerek onları kandırarak bara götürdü. Girdikleri yerin otel değil gece kulübü olduğunu fark etmeleri üzerine Ahmed L., arkadaşına “Çıkalım” diyerek dışarı çıktı.

    Ancak İshak C.S. mekan çalışanları tarafından içeride tutularak üstü arandı ve cebinde bulunan 1000 Euro (yaklaşık 33 bin lira) parası gasp edildi. Bu olayın ardından koşarak kaçmak isteyen turisti, arkasından iten mekan çalışanları merdivenlerden düşürüp ayağının kırılmasına neden oldu. Bunun üzerine mekan çalışanı Mehmet K. ayağı kırılan turisti şikayetçi olmasın diye ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    Dolandırıcılık, gasp, darp... Taksim'e ayak basan turistler kabusu yaşadı

    ARKADAŞIN ENDİŞESİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

    Tedavi altına alınan turistin başından ayrılmayan mekana bağlı tercüman iki şahıs, onu şikayetinden vazgeçirmek için gasp ettikleri paraları geri vermek istedi. Ancak hesaba katmadıkları turistin birlikte geldiği arkadaşı Ahmed L., ondan 2 gün boyunca haber alamayınca emniyete giderek kayıp olduğunu söyleyip olayı anlattı. Yaşananların ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı mekana gitti.

    Dolandırıcılık, gasp, darp... Taksim'e ayak basan turistler kabusu yaşadı

    3 TUTUKLAMA

    Burada bulunan mekandaki garson Erdal G., polislerin turisti sorması üzerine hastanede olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdal G. ve işletme yetkilisi olan NeDolandırıcılık, gasp, darp... Taksim'e ayak basan turistler kabusu yaşadıcat G.‘yi gözaltına alan polis ekipleri, hastaneye gitti. Burada turistin yanı başında mekan tercümanları Hüseyin S. ve Mohamad A.‘yı gören Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, turistin ifadesine başvurdu. Yaşadıklarını anlatan turistin ifadesi üzerine polis ekipleri, Necat G., Erdal G., turistin başında 2 gün boyunca bekleyen Hüseyin S. ve Mohamad A.’yi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, turisti hem gasp eden hem de ayağını kıran şahısların ise hanutçuluk yapan İbrahim S. ve mekan çalışanları Mehmet K. ile Sabri C. olduklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 3 şahıs “gasp” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necat G., Erdal G., turistin başında 2 gün boyunca bekleyen Hüseyin S. ve Mohamad A. ise sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

     

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

    Öte yandan yakalanan şahıslardan Erdal G.’nin 20 adet, Hüseyin S.’nin 1 adet, Necat G.’nin 12 adet, Mohammed A.’nın 2 adet, İbrahim S.‘nin 7 adet, Mehmet K.’nın 46 adet ve Sabri C.’nin ise 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 7 şüphelinin toplam suç kaydı 117 adet olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TaksimBeyoğlu
    Haberler > Güncel > Dolandırıcılık, gasp, darp... Taksim'e ayak basan turistler kabusu yaşadı
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