Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Suç makinesi' 900 saatlik görüntüyle yakayı ele verdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'de gasp ve hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin 50 kameradaki 900 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu yakalandı. Suç kaydı kabarık olan şüphelinin 30 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

    &#039;Suç makinesi&#039; 900 saatlik görüntüyle yakayı ele verdi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir’in Menemen ilçesinde İZBAN yakınlarında 16 yaşındaki kız çocuğu gasp eden, Uğur Mumcu Mahallesi'nde ise bir başka gasp olayına karışıp Kasımpaşa Mahallesi’nde de bir aracı düz kontak yaparak çalan şüpheliyi yakalamak için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

    50 KAMERADAKİ 900 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ 

    Menemen polisi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 50’ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik görüntüleri incelenerek olayları gerçekleştiren şüphelinin 33 yaşındaki Ferhat S. olduğu belirlendi. Çeşitli kamera kayıtlarında rahat tavırlarla hareket ettiği görülen zanlının kalabileceği 3 adresi tespit eden ekipler, alınan savcılık kararı doğrultusunda tespit edilen adreslerde aralamalarda bulundu.  

    SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

    Şahıs, Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir evde kıskıvrak yakalandı. Zanlının yapılan GBT sorgusunda; silahla yağma, hırsızlık, cezaevi firarisi olmak suçundan hakkında 30 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, gasp edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun diz kapağının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirGasp
    Haberler > Güncel > 'Suç makinesi' 900 saatlik görüntüyle yakayı ele verdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler - GüncelHatay'da korkutan depremSınır kapısında büyük panik! Tır bir anda alev topuna döndü - GüncelSınır kapısında büyük panik! Bir anda alev topuna döndüİmamı şaşırtan not... Caminin dilek kutusundan 'vefa' çıktı - Güncel'Telefonumu camiden şarj ettim, hakka girmeyelim'4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı - Güncel4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısıKendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip tehditler savurdu - GüncelKendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip...'Kamu görevlisi' yalanıyla 6 milyon liralık vurgun - Güncel'Kamu görevlisi' yalanıyla 6 milyon liralık vurgunSıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek - GüncelSıcaklıklar 10 derece düşecekYağışlı hava İstanbul trafiğini felç etti - GüncelYağışlı hava İstanbul trafiğini felç etti'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmiş - Güncel'Mezarımız olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmişTürkiye’nin en zengin ismi tahtından oldu! Servetinin yarısını kaybetti, işte zirvedeki isim - GüncelTürkiye’nin en zengin ismi tahtından oldu! Servetinin yarısını kaybetti, işte zirvedeki isim
    Sonraki Haber Yükleniyor...