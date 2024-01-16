'Suç makinesi' 900 saatlik görüntüyle yakayı ele verdi

16 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 18:04

İzmir’in Menemen ilçesinde İZBAN yakınlarında 16 yaşındaki kız çocuğu gasp eden, Uğur Mumcu Mahallesi'nde ise bir başka gasp olayına karışıp Kasımpaşa Mahallesi’nde de bir aracı düz kontak yaparak çalan şüpheliyi yakalamak için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

50 KAMERADAKİ 900 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Menemen polisi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 50’ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik görüntüleri incelenerek olayları gerçekleştiren şüphelinin 33 yaşındaki Ferhat S. olduğu belirlendi. Çeşitli kamera kayıtlarında rahat tavırlarla hareket ettiği görülen zanlının kalabileceği 3 adresi tespit eden ekipler, alınan savcılık kararı doğrultusunda tespit edilen adreslerde aralamalarda bulundu.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şahıs, Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir evde kıskıvrak yakalandı. Zanlının yapılan GBT sorgusunda; silahla yağma, hırsızlık, cezaevi firarisi olmak suçundan hakkında 30 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, gasp edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun diz kapağının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.