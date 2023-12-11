Adım adım takip… Didem Kınalı’yı gasp edenleri polis kıskıvrak yakaladı

11 Aralık 2023 16:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:13

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu’nda köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkan oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında gasp edildi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün 21.30 civarında köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki Kınalı, dolaşmaya başladı. O esnada kapüşonlu 2 şahıs Kınalı’yı gözüne kestirip takip etmeye başladı.

Bir süre takip eden şahıslar, kadın evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, şahısların işbirlikçisi olduğu öğrenilen bir şahıs Kınalı’ya, “Telefonu para karşılığında sana getiririm” dedi.

YAKALADILAR

Olayın ardından Didem Kınalı emniyete giderek şikayete bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kadının ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri şahısları, Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Gözaltına alınan şahıslardan, emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 adet kaydı bulunan Umut İ. ve 1 adet kaydı bulunan Maşallah A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “kapkaç” suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.