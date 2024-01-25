Mansur Yavaş'ın CHP adayına rest çektiği ilçede ilk anket sonuçları geldi! Enver Demirel mi? Erdal Beşikçioğlu mu?

25 Ocak 2024 00:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 00:37

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Partiler ve ittifaklar adaylarını açıklama çalışmalarına hız verirken, anket çalışmaları da başladı. Bu süreçte en çok merak edilen illerin başında başkent Ankara geldi.

Cumhur İttifakı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u gösterdi. CHP'nin adayı ise mevcut başkan Mansur Yavaş oldu. Ankara'nın ilçelerindeki adaylar da bir bir açıklanırken, 'Erdal Beşikçioğlu' adı dikkat çekti.

ANKARA ETİMESGUT ANKET SONUÇLAR NASIL?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel olarak açıklarken, CHP'nin adayı ise Erdal Beşikçioğlu oldu. Peki Ankara Etimesgut'ta son anket sonuçları nasıl?

TGRT Haber'de Medyakritik programında konuşan gazeteci Fatih Atik, Ankara Etimesgut Belediyesi'nin son anket sonuçlarını paylaştı.

"İYİ PARTİ'DE CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"

Atik, açıklamasında "Etimesgut'ta son ankete göre CHP adayına yüzde 35, AK Parti adayına yüzde 29,9, MHP adayına ise yüzde 10,5 oy görünüyor. İYİ Parti'de ciddi bir düşüş var. Etimesgut'ta CHP ve AK Parti oyunu 3 puan artırmış" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERİ İNANDIRICI BULMUYORUM"

Bunun yanı sıra gazetemizin yazarı Cem Küçük ise şu ifadeleri kullandı:

"5,5 puan oy Mansur Yavaş'a gitmiş. MHP'nin Etimesgut'ta oy kaybettiğini düşünmüyorum. Anketleri inandırıcı bulmuyorum. Etimesgut'ta MHP çok etkilidir yani."

YAVAŞ REST ÇEKMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut Belediye Başkan Adayı olmasına rest çektiği iddia edilmişti.

İstediği ismin aday gösterilmemesine kızan Yavaş'ın bu konuda kesin bir tavır koyacağı ve istediği olmaz ise kendisinin de adaylıktan çekilebileceği öne sürülmüştü.