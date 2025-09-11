Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Özgür Özel'in sokak çağrısına AK Parti'den tepki: Suçlayan da suçlu da CHP'li

Özgür Özel'in sokak çağrısına AK Parti'den tepki: Suçlayan da suçlu da CHP'li

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;in sokak çağrısına AK Parti&#039;den tepki: Suçlayan da suçlu da CHP&#039;li
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetiminin yargıyı ve AK Parti'yi hedef almasına tepki gösterdi ve "Suçlayan da suçlu da CHP'li. Yargıda olan konuların tarafı değiliz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şimdiye kadar yaptığımız  çağrılara rağmen, hatta sağduyulu bazı CHP'lilerin çağrısına rağmen Özgür Özel bu meseleyle yüzleşmekten geri duruyor.

Doğru bir bakış açısıyla bakmıyorlar.  Mesele sanki AK Parti ile kendileri arasındaymış gibi davranıyorlar.

"BİZ BUNLARIN TARAFINDA YOKUZ"

Bu iddiaarı ilk gündeme getirenler CHP'liler. Onlar ne yaptılar bazı CHP'lilerin bir takım skandallarla hareket ettiğini söylediler. Biz de bu iddiaları böyle duyduk. 

Suç duyurusunda bulunanların hepsi de AK Partili. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz. Biz bu iddiaları CHP'den duyduk. 

Yargıda olan konuların tarafı değiliz. Hiçbir AK Partili bu süreçte yok. 

Bu partide, eski il başkanlarınız parti yöneticileriniz diyor ki , "Partide çürümüşlük var". Bunu örtbas etmek için AK Parti'yi suçluyorlar. 

Vatandaşı sokağa çağırmaya çalışıyor. Beceriksizliğini vatandaşı sokağa çağırarak örtbas etmeye çalışıyorsunuz. 

(Suça sürüklenen çocuklar) Bahçeli'nin açıklaması çok kıymetli. Ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı çalışma var. 

Bizi şu ilgilendirmiyor. CHP bizim rakibimiz ama başına kimin geleceği bizi ilgilendirmez. Her gelen CHP başkanı AK Parti'yi yeneceğinden bahsediyor, bizde onlara seçim yenilgisi tattırıyoruz. Bunlar CHP'nin içinde yaşanan tartışma.

(Hayatı durduracak eylemler, açıklaması) Önce kahve içilen ardından kitap alınan yerleri hedef aldı. Zihin dünyasında kendisine destek vermeyen vatandaşları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor. 

Şimdi biz hayatı felç ederiz diyor. Felç ettiği tek kurum CHP. Önce orada yönetim performansını ortaya koysun. Vatandaş buna müsade mi edecek? 

Bunlar boş açıklamalar. CHP niye bu hale düştü önce bununla ilgilensin. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kulüplerden ortak paylaşım: Nefret yok futbol var!Mavi yelken balığı yenir mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasına mahkemeden ret - PolitikaCHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasına mahkemeden ret'12 Eylül' dehşeti! "Muhsin Yazıcıoğlu'na 26 gün çırılçıplak işkence edildi" - Politika"Yazıcıoğlu'na 26 gün çırılçıplak işkence edildi"Gürsel Tekin geriliminin gölgesinde... Özgür Özel'in yeni ofisinde ilk kabul! - PolitikaGerilimin gölgesinde yeni ofiste ilk temas!AYM, Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti - PolitikaAYM, Murat Çalık'ın tahliye talebini reddettiCHP'liler ile TİP'liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü - PolitikaKüfürler havada uçuştu, ortalık savaş alanı!YSK'den CHP'nin İstanbul İl Kongresi için yeni karar! Seçimde kimler oy kullanabilecek? - PolitikaYSK'den İstanbul İl Kongresi için yeni karar!
Sonraki Haber Yükleniyor...