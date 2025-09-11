Özgür Özel'in sokak çağrısına AK Parti'den tepki: Suçlayan da suçlu da CHP'li

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şimdiye kadar yaptığımız çağrılara rağmen, hatta sağduyulu bazı CHP'lilerin çağrısına rağmen Özgür Özel bu meseleyle yüzleşmekten geri duruyor.

Doğru bir bakış açısıyla bakmıyorlar. Mesele sanki AK Parti ile kendileri arasındaymış gibi davranıyorlar.

"BİZ BUNLARIN TARAFINDA YOKUZ"

Bu iddiaarı ilk gündeme getirenler CHP'liler. Onlar ne yaptılar bazı CHP'lilerin bir takım skandallarla hareket ettiğini söylediler. Biz de bu iddiaları böyle duyduk.

Suç duyurusunda bulunanların hepsi de AK Partili. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz. Biz bu iddiaları CHP'den duyduk.

Yargıda olan konuların tarafı değiliz. Hiçbir AK Partili bu süreçte yok.

Bu partide, eski il başkanlarınız parti yöneticileriniz diyor ki , "Partide çürümüşlük var". Bunu örtbas etmek için AK Parti'yi suçluyorlar.

Vatandaşı sokağa çağırmaya çalışıyor. Beceriksizliğini vatandaşı sokağa çağırarak örtbas etmeye çalışıyorsunuz.

(Suça sürüklenen çocuklar) Bahçeli'nin açıklaması çok kıymetli. Ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı çalışma var.

Bizi şu ilgilendirmiyor. CHP bizim rakibimiz ama başına kimin geleceği bizi ilgilendirmez. Her gelen CHP başkanı AK Parti'yi yeneceğinden bahsediyor, bizde onlara seçim yenilgisi tattırıyoruz. Bunlar CHP'nin içinde yaşanan tartışma.

(Hayatı durduracak eylemler, açıklaması) Önce kahve içilen ardından kitap alınan yerleri hedef aldı. Zihin dünyasında kendisine destek vermeyen vatandaşları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor.

Şimdi biz hayatı felç ederiz diyor. Felç ettiği tek kurum CHP. Önce orada yönetim performansını ortaya koysun. Vatandaş buna müsade mi edecek?

Bunlar boş açıklamalar. CHP niye bu hale düştü önce bununla ilgilensin.