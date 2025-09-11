CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasına mahkemeden ret

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddetti.

Mahkeme aynı zamanda 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Kurultayı’nın iptali davasını da “aynı davanın daha önceden açılmış olması” gerekçesiyle usulden reddetti.

NEDEN DAVA AÇILDI?

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanlığına seçilmişti ancak kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

İddianamede, “şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik’in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP’li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı” ifadeleri yer almıştı.