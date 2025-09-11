Gürsel Tekin geriliminin gölgesinde... Özgür Özel'in yeni ofisinde ilk kabul!

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandıktan sonra Özgür Özel ve yönetimin karşı geldiği Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde polis zoruyla il binasına girmişti. Bina dışında ve içinde olaylar çıkmış, Tekin ve beraberindekilere su şişesi ve bazı cisimler atılmıştı.

Gerginlik sürerken CHP'den flaş bir hamle gelmiş Sarıyer'deki başkanlık binasının Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağı partinin İstanbul başkanlığının Bahçelievler'deki binaya taşındığı duyurulmuştu.

İLK KABUL BUGÜN

Özgür Özel’in yeni çalışma ofisinde bugün ilk kabul gerçekleşecek. Saat 15.00’te Dem Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel ile bir görüşme yapacaklar. Bu görüşme sırasında Çağrı Heyeti üyelerinin de burada olup olmayacağı ise merak konusu.

APAR TOPAR AYRILMIŞTI

Gürsel Tekin'in bugün bir cenazesi olduğu ve bu nedenle il başkanlığında bulunma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Tekin’in dün neredeyse tüm gün il binasında olduğu, yaklaşık 10 dakika içeride kaldıktan sonra kısa bir açıklama yaptığı ifade edildi. Gürsel Tekin, bu açıklamada çalışmalara başladıklarını ve artık “gerçek gündemle” ilgileneceklerini söyledi.

İKİNCİ KATTA ÇAĞRI HEYETİ VAR

Ekol TV'nin haberine göre, binanın üçüncü katında milletvekilleri ve parti yöneticileri çalışmalarını sürdürürken, ikinci katta Çağrı Heyeti’nin sunduğu listedeki bazı isimlerle çalışmalar devam ediyor. Dün herhangi bir karışıklığın yaşanmadığı, sakin bir gün olduğu belirtildi.