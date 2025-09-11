Özel'in güvendiği dağlara kar yağıyor! 25 başkandan 15'i tek laf bile etmedi

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’nin İstanbul’daki 26 ilçe belediye başkanından çoğu, 8 Eylül’de İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara sessiz kalmayı tercih etti.

Cezaevinde bulunan belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 15 belediye başkanı, Gürsel Tekin’in binaya girmesi ve polis ile partililer arasında yaşanan gerilim için sosyal medyasından hiçbir paylaşım yapmadı. Kamuoyunda geniş yankı bulan olaylarla ilgili belediye başkanlarının tek bir paylaşımda dahi bulunmaması dikkat çekti.

Sessiz kalanlar arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl bulunuyor.

CEZAEVİNDEKİLER DE SESSİZ

Yine, cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da sessiz kalmayı tercih edenler arasında yer aldı.

Kulislerde partinin Özgür Özel tarafından dayatılan ‘devletle çatışma’ görüntüsü vermesinin başkanları rahatsız ettiği ve süreci izlemeyi tercih ettikleri belirtiliyor.