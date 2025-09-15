Fahrettin Altun'un oğlu evlendi, törene Hulusi Akar'ın sözleri damga vurdu! "Buna müsaade etmemeli"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, Rumeysa Reis ile evlendi. Nikah töreni Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda gerçekleşti.

Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve eşi, davetlileri karşılayarak tebrikleri kabul etti.

ALİ ERBAŞ TÖRENDE DUA ETTİ

Kur'an tilavetiyle başlayan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, nikah şahitliklerini ise davete katılan protokol üyeleri yaptı.

HULUSİ AKAR'IN DAMGA VURAN SÖZLERİ

Nikahın ardından çifte mutluluklar dileyen Hulusi Akar, "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Dolayısıyla bunların birleşmesinden de evlilikler ve aile oluyor. Dolayısıyla aile bizim toplumumuzun olmazsa olmazı. Bu zaman içerisinde maalesef içeriden dışarıdan yapılan bir takım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Bu güzel toplumun bunun farkında olduğuna eminim." diyerek, evlilik cüzdanını çifte takdim etti.

Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri tebrikleri kabul etti.