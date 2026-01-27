Suriye’deki iç savaşın en karanlık dosyalarından biri yeniden gündemde. Terör örgütü DEAŞ’la işbirliği yaptığı gerekçesiyle ABD’de 778 milyon dolar cezaya çarptırılan Fransız çimento devi Lafarge’a ait fabrika, yeniden gündeme geldi.

Terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge’a ait çimento fabrikasını Suriye’nin Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında görüntülendi.

Anadolu Ajansı ekibinin işaret ettiği nokta Fabrika, Ayn İsa beldesinden geçen insani koridorun hemen çevresinde yer almakta.

SAHADAKİ DENGELER DEĞİŞTİ, İNSANİ KORİDOR AÇILDI

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki birçok bölgeyi terör örgütü YPG’den almasının ardından sahadaki dengeler değişti. Suriye hükümeti, YPG işgali altındaki Aynularab’a insani yardım ulaştırılması amacıyla Ayn İsa üzerinden bir insani koridor açtı. Bu hattın yakınında Lafarge’a ait tesis de bulunuyor.

DEAŞ’LA İŞBİRLİĞİ SUÇLAMASI VE İSTİHBARAT DETAYI

Ortaya çıkan belgelere göre Lafarge, DEAŞ’ın bölgeyi kontrol ettiği dönemde örgütle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Belgelerde, bu sürecin Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde yürütüldüğü iddiası yer alıyor. Fransız istihbaratının, Lafarge’ın DEAŞ’la kurduğu ilişkilere kayıtsız kaldığı bilgisi dosyada yer almıştı.

ABD’DE 778 MİLYON DOLARLIK CEZA

Lafarge, DEAŞ ile ticari ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle ABD’de görülen dava kapsamında 2022 yılında yaklaşık 778 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Buna rağmen Fransa’daki yargı süreci devam ediyor.

FRANSA’DA "İNSANLIĞA KARŞI SUÇ" DAVASI SÜRÜYOR

Şirket ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında Fransa’da “insanlığa karşı işlenen suçlar” ithamıyla açılan dava halen sürüyor. Fransız mahkemesinin bu dosyaya ilişkin kararını Nisan 2026’da açıklaması bekleniyor.

BELGELER DAHA ÖNCE YAYINLANMIŞTI

7 Eylül 2021’de Lafarge’ın, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde DEAŞ’ı finanse ettiğini ortaya koyan belgeleri yayımlanmıştı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YARGI ÖNÜNDE

Haziran 2017’de başlatılan soruşturma kapsamında Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont’un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler “teröre finansman sağlamak” suçlamasıyla dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten üç sorgu hakimi, 16 Ekim 2024’te Lafarge Grubu ile şirketin dört eski yöneticisinin, DEAŞ dahil terör örgütleriyle finansal ve ticari ilişki kurdukları ve Avrupa Birliği ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası