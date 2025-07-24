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İlk kurul toplantısını yaptı! Fahrettin Altun hedefini açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İlk kurul toplantısını yaptı! Fahrettin Altun hedefini açıkladı
İletişim, Fahrettin Altun, TİHEK, İnsan Hakları, Kurul, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İletişim Başkanlığı görevini devrederek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirilen Fahrettin Altun, yeni dönemdeki ilk kurul toplantısını yaptı. Altun, yaptığı açıklamada Kurul'un her türlü ön yargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu, eşitlikçi bir dünya inşa edilmesini hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapılmıştı. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevini Burhanettin Duran'a devrederek TİHEK Başkanlığına atanmıştı.

Atamalar sonrası TİHEK'in ilk kurul toplantısı, Altun başkanlığında yapıldı. Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TİHEK'teki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

İlk kurul toplantısını yaptı! Fahrettin Altun hedefini açıkladı - 1. Resim

Kurulun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini, son derece önemli, kıymetli bir vazife ifa ettiklerini dile getiren Altun şunları söyledi:

"MİLLETİMİZİN HAK ARAYIŞINA BİZ DE EN KIYMETLİ DESTEĞİ VERMEYİ AMAÇLIYORUZ"

"Milletimizin hak arama mücadelesinde, hak arayışında çok kıymetli bir yerde duruyoruz. Bu durduğumuz yerin hakkını vermeyi, milletimizin hak arayışına biz de en kıymetli desteği vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunun mücadelesini vereceğiz. İnsan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele bağlamında inşallah çok önemli işlere imza atacağız. Önümüzdeki 4 yıllık dönem hayırlı uğurlu olsun."

İlk kurul toplantısını yaptı! Fahrettin Altun hedefini açıkladı - 2. Resim

KURUL'UN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Altun, temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurul'un, her türlü ön yargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu, eşitlikçi bir dünya inşa edilmesini hedeflediğini ifade etti.

Altun'un konuşmasının ardından başkan ve üyeler, 6701 sayılı TİHEK Kanunu çerçevesinde "görevin tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getirileceği" hususunda yemin etti. Sonrasında Kurul, gündem konularını müzakere ederek karara bağladı. Karara bağlanan konular arasında tematik raporlar, ulusal önleme mekanizması raporları ve ayrımcılık yasağına ilişkin bireysel başvurular yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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