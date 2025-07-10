Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de atama kararı! Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a yeni görev

Resmi Gazete'de atama kararı! Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a yeni görev

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de atama kararı! Erdoğan&#039;dan Fahrettin Altun&#039;a yeni görev
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, yeni atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı. Yerine ise Burhanettin Duran getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.
 
Resmi Gazete'de yayımlana karara göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınarak, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı.
Resmi Gazete'de atama kararı! Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a yeni görev - 1. Resim
 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YENİ İSİM

Yeni İletişim Başkanı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran oldu.
 
Resmi Gazete'de atama kararı! Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a yeni görev - 2. Resim
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi
78 kişiye mezar olan Grand Kartal'ın aşçı yardımcısından pes dedirten savunma: "Gözümüzün önünde yangın tüpü varmış"İletişim Başkanı kim oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
78 kişiye mezar olan Grand Kartal'ın aşçı yardımcısından pes dedirten savunma: "Gözümüzün önünde yangın tüpü varmış" - GündemAşçı yardımcısından pes dedirten savunmaAK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak - Gündem"Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak"Minguzzi davasında karar çıktı! Ailesini tehdit etmişlerdi - GündemMinguzzi davasında karar çıktı!Grand Kartal Otel sahibinin kızından akılalmaz savunma: Ne kadar hissem olduğunu bile şimdi öğrendim - GündemOtel sahibinin kızından akılalmaz savunmaSilivri'de otluk alanda yangın, itfaiye aracı kül oldu! 1 kadın öldü, eşi gözaltında - GündemSilivri'de yangında 1 kadın öldü, eşi gözaltındaAkdeniz'de korkutan deprem! Girit Adası sallandı - GündemAkdeniz'de korkutan deprem! Girit Adası sallandı
Sonraki Haber Yükleniyor...