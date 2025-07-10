Resmi Gazete'de atama kararı! Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a yeni görev

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 00:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 00:15 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, yeni atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı. Yerine ise Burhanettin Duran getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlana karara göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınarak, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı. İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YENİ İSİM Yeni İletişim Başkanı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran oldu. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak