AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon canlı yayınında Türkiye'nin yakından takip ettiği "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

Ömer Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını cevapladı. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Çelik, "Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor. Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

İlgili Haber Silah bırakmada final ayı! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçiliyor

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3-5 AYI AŞARSA PROVOKASYONLARA AÇIK HALE GELİR"

Terör örgütünün silah bırakma süreciyle ilgili olarak da konuşan Çelik, "Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır. Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır. Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMARTESİ SABAHI TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK"

Süreci ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını ifade eden Çelik, "Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." dedi.