Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM görüşmesine ilişkin sürpriz açıklama: Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. DEM heyetiyle görüşmesine ve PKK'nın silah bırakma sürecine değinen Erdoğan "Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye gidiyoruz. Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan en kısa sürede başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden herkese hoş geldiniz diyorum.

Grup toplantımızı Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit olan 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içinde gerçekleştiriyoruz. 6 Temmuz pazar günü 3 yıl önce şehit düşen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için yürütülen arama faaliyetinde mağarada biriken yoğun metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12'si maalesef şehit oldu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Hepsini rahmetle, minnetle anıyorum. Onlar rütbelerin en yücesine ulaştılar. Rabbim onlardan razı olsun. Şehitlerimiz yalnıza cesaretleriyle değil faziletleriyle de gönlümüzdedir. Şehit askerlerimizin yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize de sabır ve baş sağlığı diliyorum. Tedavisi süren askerlerimize de şifa diliyorum, gözlerinden öpüyorum.

Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek bir adım yoktur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde ülkemizi inşallah yarım asırlık müsibetten kurtarıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yazılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyoruz.

DEM HEYETİYLE GÖRÜŞME: OLDUKÇA VERİMLİYDİ

Terör duvarı yıkıldıktan sonra Allah'ın izniyle her şey çok daha güzel olacak. Kazananı Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla tüm ülkemiz olacak. Pazartesi günü DEM Parti heyetini kabul ettim. Kendileriyle oldukça verimli, yapıcı bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye hedefimizi teyit ettik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye gidiyoruz. Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan en kısa sürede başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz.

ORMAN YANGINLARI VE İKLİM ANLAŞMASI...

Son haftalarda canımızı yakan orman yangınları meydana geldi. Hepsine ilk anda itibaren müdahale ettik, tamamını kontrol altına aldık. Şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İklim kanunu ile afetlerin sebep olduğu kayıp ve zararları asgari seviyeye indireceğiz. Bu kanun tamamen yerli ve milli bir kanundur.

Türk siyaseti tarihinin en ibretlik dönemlerinden birini yaşıyor. Siyasetten renkli simalar, akıl sınırlarını zorlayan hadiseler hep olmuştur. Ama hiçbir bu dönemdeki zırvalıklarla mukayese edilemez. Bu tablonun başını CHP lideri çekiyor. CHP'nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye kadar uzanıyor. CHP ve devamındaki zihniyet milletin iradesine sahip çıkıp Menderes'i iktidara getirmesini asla kabullenemedi.

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"18 YILDA YENDİK DE YENDİK..."

Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine... Bunların demokrasiden anladıkları iktidarı gasp etmektir. Özgürlükten anladıkları da millete hakaret etmektir. Hak ve hukuktan anladıkları da sadece kendilerine hizmet edecek yargı, medya, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplumdur. CHP için kendilerine tabi olmayan her şey kötüdür. AK Parti olarak CHP ile 2022'den beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. İyi tanırız bunları... Sonuç ne oldu? Seçimlerin tamamında kendi arkadaşlarının ifadesiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi, yendi de yendi...

"HEPSİNİ SANDIĞA GÖMDÜK"

Masa kurdular, hepsi bir oldu bize karşı. Ne oldu? Hepsini birden sandığa gömdük. Bay Kemal'e şirinlik yapan kapıkullarını da hezimete uğrattık. Milletten sandıktan öyle bir şamar yediler ki bir daha kendilerini toparlayamadılar. Güya anketlerde tarih yazıyorlardı, tarih olup gittiler.

"MİLLETİM ÖZEL'İ İZLEYİP EĞLENİYOR"

Bay Kemal'e ülkenin umudu diyorlardı, şimdi nasıl muamele ediyorlar? Şimdi bu partinin başında şaibeyle anılan bir şahıs var. Koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat her fırsatta meyhane ağzıyla bağırıyor. Bir sonraki kürsüde söylediklerinin tam tersini söyleyip yeni hezeyanlara yelken açıyor. Paniğin, tükenmişliğin tüm emarelerini bu zatta görüyoruz. Mantık yok... Karikatür tipleri bu halk sever. Milletimiz CHP genel başkanı sıfatıyla maruz kaldığı bu zatın o hallerini çekirdek çitleyip izliyor. Bir nevi bedava komedi. Ülkeye bir faydası yok da en azından milleti eğlendiriyor.

Pespayeliğin ardında utanç verici bir tablo var. Yargı cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların hepsi CHP'li...

Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. Diğer şehirlerde de şikayetçi olanların, şikayet edilenlerin hepsi CHP'den.

Yüzyıllık halk partisi, olmuş haraç partisi... Neticede yüzlerce mağdur son çare olarak yargıya başvuruyor. Yargının tek yaptığı işini yapmak... Siyasi değil tamamen hukuki bir süreç var. Hamdolsun bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz. Baklava kutularından euroların fışkırdığı bir olayı bile utanmadan bize mal etmeye kalkıyor.

"CHP'NİN SON KURBANI BAKLAVA OLDU"

Çıkmış CHP Genel Başkanı 'Şok oldum' diyor. Sen bu kafayla gidersen Özgür efendi daha çok şok olursun, rezil rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka boyutu da, ülkemizin en meşhur ürünlerinden baklavanın adını da kötüye çıkardılar. CHP zihniyetinin son kurbanı da baklava olmuştur.

İster valizde ister baklava kutusunda rüşvet aldıysanız, o belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz.

"BİZE SALDIRANLARIN HEPSİ TELEF OLDU"

İlk gençlik yıllarımızdan beri bunlarla mücadele ede de bugünlere geldik. Bize saldıranların hiçbiri siyaset sahnesinde tutunamadı. Başka türlü söyleyince alınıyorlar. Ama hepsi telef olup gitti.. Biz hizmet davamızın peşinde Allah'ın izniyle mücadeleye devam ediyoruz. Kumpastan darbeye kadar her yolu bizi yıkmak için denediler. Başaramadılar.

Çıkardıkları gürültünün satır aralarına baktığımızda yine aynı aklı, aynı silueti görüyoruz. Batılı ülkelerden medet isteyecek kadar alçaldıklarına şahit olduk. 1950'den beri hep yaptıkları gibi iktidarı dış güçlerin desteğinde arıyorlar.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK"

CHP'nin başındaki zat bir süredir sandık deyip duruyor. Bu ülkede CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında sandık her daim milletin önüne konulmuştur. Seçimler tam zamanında yapılacak bay Özgür! Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp seçim yapılsın demek sizin hayaliniz olabilir. Ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok... Millet son seçimde bize ülkeyi 5 yıl yönetme hakkı verdi, bu süreyi sonuna kadar kullanacağız.

Sandık namustur. Hırsızlarınızı vekil yapıp yargıdan kaçırma planı yaptıysanız kusura bakmayın, millet buna izin vermez.

Cezaevlerinden meclise tünel kazma işi siyasetin işi değildir. Dünyanın pek çok yerinde hayata geçirilen sözde devrimleri ve ardından gelen felaketleri takip ettik. Maruz kaldığımız tüm tehdit ve saldırılarda milletimizle beraberliğimize sahip çıktık. CHP üzerinden yürütülmeye çalışılan projeyi de sahiplerinin başına çalacağız.

"HER KAOS GİRİŞİMİNE EKONOMİK SALDIRILAR DA EŞLİK ETTİ"

Önümüzde Gezi olaylarında ilk ipuçlarını gördüğümüz FETÖ kumpaslarıyla şekillenen Covid kriziyle iyice ağırlaşan 2023 seçim sonuçlarıyla taktik değiştiren bir ekonomik Türkiye fotoğrafı var. Her kaos ve darbe girişimine mutlaka ekonomik saldırılar eşlik etmiştir. Tüm araçlar kullanılarak oluşturulan kargaşa ortamlarının neyi amaçladığını biliyoruz. Tedbirleri aldık. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doların üzerindedir. İstanbul merkezli rüşvet çarkının maliyetinin 10 milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından emin olabilirsiniz.

Genel Kurul çalışmalarında yasama yılının sonuna yaklaşıyoruz. Oldukça yoğun geçen bir takvimi tamamlıyoruz. Muhalefetin Meclisi engelleme girişimine rağmen tüm mesainizi tahsis ettiniz. Milletin emanetine sahip çıktınız. Meclis tatile girene kadar çalışacak ve gündemdeki 4 kanun teklifinin de yasalaşmasını sağlayacağız."