'12 Eylül' dehşeti! "Muhsin Yazıcıoğlu'na 26 gün çırılçıplak işkence edildi"

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. O dönem çok sayıda vatandaş, korkunç işkencelere maruz kaldı. Haksız yere zulüm görenlerden biri de merhum Muhsin Yazıcıoğlu...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, aynı acıların tekrar yaşanmaması için büyük uğraş verdiklerini söyledi ve Yazıcıoğlu'nun yaşadıklarını anlattı.

TAM 26 GÜN SÜRDÜ...

Topçu, "Muhsin Yazıcıoğlu, polisler tarafından evi abluka altına alındı. 26 gün çırılçıplak işkenceye maruz kaldı. Toplamda 10 yıla yakın bir hapis yattı.

Bütün bunlardan sonra ‘sen suçsuzmuşsun' denilerek serbest bırakıldı.

"ALLAH'IN RIZASIN KAZANDI"

Türkiye ne çektiyse sahte Atatürkçülerden, sahte cumhuriyetçilerden, sahte milliyetçilerden, sahte demokratlardan ve yalancı siyasetçilerden çekti.

Yazıcıoğlu, neticede bu ifade etmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hayatını dizayn etti. Fakat sandıklarda istediği neticeyi alamadı ama Allah'ın rızasını kazandı. Milletimizin ve İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin tamamının da gönlünde yer etti. Onların gönüllerini kazandı. Yazıcıoğlu'nun unutulacağını da hiç sanmıyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

TOPÇU BAŞINDAN GEÇENLERİ DE ANLATTI

12 Eylül darbesinin mağdurlarından birisi olduğunu ve birçok zorluklara katlanmak durumunda olduğunu ifade eden Topçu, "12 Eylül 1980 ve 28 Şubat darbesinin mağduru olmuş, aşağılanmış, çeşitli sıkıntı ve acılar yaşamış binlerce mazlumdan birisiyim. Rahmetli Erbakan Hoca'nın Başbakan Müşaviri olarak memuriyet hayatına tekrar dönmüştüm ama 28 Şubat darbesi ile birlikte de daktilo memuru ilan edildim.

12 Eylül'de tutuklanıp, öğretmenlikten alınıp, kamu haklarından men edildim. Rahmetli Başbuğ diyor ki, ‘en kötü demokrasi en iyi darbe idaresinden daha evladır' şeklinde konuştu.

"KAYBEDEN MİLLETİMİZ OLDU"

12 Eylül darbesinin ardından suçsuz birçok vatandaşın cezaevinde çeşitli işkencelere maruz kaldığını belirten Topçu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnsanların iki dudağı arasında bir hayata ülkemiz ve milletimiz mahkum edildi. Yüz binlerce insan cezaevlerine dolduruldu ve pervasızca çıkıp ‘bir sağdan bir soldan astık' denildi. Bu insanlar sağıyla soluyla, karşı fikirlere sahip de olsalar bu milletin idealist çocuklarıydı. Zeki, idealist, vatanperver çocuklardı.

Konuşmayı beceremedik, kantinleri paylaşamadık, Üniversiteleri, sokakları paylaşamadık. Ama neticede cezaevlerini ve hücreleri paylaştık. Keşke bunlar olmasaydı. Darbeler, idealist bir nesli yerle yeksan etti. Türkiye'nin ekonomisine darbe vurdular. Milletimizin geleceğine darbe vurdular. Demokrasimize darbe vurdular ve sahiplerine hizmet ettiler. Kazanan onlara bu işi yaptıranlar oldu. Kaybeden milletimiz ve devletimiz oldu."