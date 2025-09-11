Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den erken seçim açıklaması!

AK Parti'den erken seçim açıklaması!

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Elazığ’da yaptığı açıklamada erken seçim iddialarına net cevap vererek “Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz ama erken seçim yok, seçimler 2028’de yapılacak” ifadelerini kullandı.

Bu hafta içerisinde programları kapsamında Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Portre TV kanalına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Her dönem seçim varmış gibi çalıştıklarını dile getiren Yavuz, "Erken seçim yok. Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ SEÇİME HAZIR TUTAN BİR PARTİYİZ"

Parti olarak bir seçim biter bitmez, ikinci seçimin hazırlıklarına başladıklarını aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Devamlı kendisini seçime hazır tutan bir partiyiz. Dolayısıyla seçime hazırlıklıyız. Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ama erken seçim yok. Zaten ona erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz. Seçimlerin zamanında olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

"BUNU 6 AY ÖNCEYE, 1 YIL ÖNCEYE ALMA GİBİ BİR MECBURİYETİMİZ YOK"

Seçimlerin zamanında yani 2028'de olacağını söyleyen Yavuz, "Ama tabii buradan ben bunu derken hemen ‘Ya tamam da işte meclis seçim yenilenmesine karar vermezse, cumhurbaşkanımızın adaylığı diye bir bahis açabilirsiniz ve buradan hareketle de sanki erken seçim mutlaka olacak diye bir yaklaşımla bunu anlamaya çalışırsınız'. Hemen şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır. Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 7 Mayıs mümkün, 7 Mayıs'ta olacaksa 30 Nisan mümkün. Bunu tamamen YSK belirleyecek. Buna erken seçim de denmez. Seçim yenileme tabiri kullanılır ama mesele anlaşıldı. Bunu 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

