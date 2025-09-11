Yeni anayasada trafik hızlanıyor! Çalışmaların ilk etabı tamamlandı

EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 11 kişilik komisyon, çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten komisyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapmaya hazırlanıyor. Geriye dönük olarak 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında incelemeleri tamamlayan komisyon, Türkiye’nin anayasa serüvenindeki temel değişiklikler ve kırılma noktalarını detaylı bir şekilde ele aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ AY KRİTİK

Bazı hassas başlıklar üyeler tarafından ayrıca çalışıldı. Seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi gibi konular istişare edildi. Komisyon bundan sonraki ilk toplantıda süreçte izlenecek yeni yol haritasını şekillendirecek. Eylül ve ekim ayları boyunca hummalı bir çalışma yürütecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapılacak.

GENİŞ BİR İSTİŞARE ZEMİNİ

Öte yandan, yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak. AK Parti kendi perspektifinden bir çalışma ortaya koyacak. İlerleyen süreçte komisyona katkı sunabilecek kesimler ziyaret edilecek ve ortak bir sonuç ortaya çıkarılacak.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Âlâ ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

"ANAHTAR YENİ ANAYASA"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin “Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hâle gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı yeni anayasadır” ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.