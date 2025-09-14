CHP Esenyurt’ta kongre krizi! Yumruklar havada uçuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi'nde tansiyon yükseldi. Rıfat Ilgaz Açıkhava Tiyatrosu’nda sabah saatlerinde başlayan kongrede, iki aday grubunun karşılıklı sözlü sataşmaları fiziki kavgaya dönüştü.

Saat 10.00’da başlayan kongrede, adaylar ve destekçileri sahneye çıkarak konuşmalarını yaptı. Ancak konuşmalar sırasında bir grup, "İl başkanlığına atanan kayyıma sessiz kalıyorsunuz, Gürsel Tekin’in fotoğraflarını paylaşarak arka planda iş çeviriyorsunuz" diyerek diğer gruba tepki gösterdi. Bu sözler sonrası taraflar arasında gerginlik hızla tırmandı ve ortam bir anda tekmeli yumruklu arbedeye sahne oldu.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çıkan kavgada bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri kavgayı ayırarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.