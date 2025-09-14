Haluk Altın kimdir, öldürüldü mü? Eski futbolcunun oğluna suikast

Eski futbolcunun oğlu Haluk Altın Antalya'da silahlı saldırıya uğradı. Haluk Altın kimdir, öldürüldü mü? diye internette aramalar başladı. Peki Haluk Altın kimdir, babası kimdir, Haluk Altın öldürüldü mü, katili kim, cinayetin sebebi ne? İşte Türkiye'nin gündemine damga vuran suikastın ayrıntıları...

HALUK ALTIN KİMDİR?

Haluk Altın eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğludur. 45 yaşındadır. Antalya'da restoran işletmeciliği ile uğraşmaktadır.

HALUK ALTIN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, KATİLİ KİM?

İş adamı Haluk Altın, kendi restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eski futbolcunun oğlunun katilinin kimliği de belli oldu. Haluk Altın, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranında Ceyhun B. (38) isimli şahıs tarafından katledildi.

HALUK ALTIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

İş adamı Haluk Altın'ın öldürülme sebebi de merak edildi. Gelen ilk bilgiler arasında Ceyhun B.'nin kız arkadaşı ile Haluk Altın'ın restoranına gittiği, saatin geç olması sebebi ile içeri alınmadıkları yer aldı. Bunun üzerine öfkelenen şahıs restorandan çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar gelerek işletmeci Haluk Altın'a kurşun yağdırdı.

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Kurşuna dizilen Haluk Altın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise olayın ardından yakalandı ve suçunu itiraf etti.

HALUK ALTIN'IN BABASI KİM?

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.