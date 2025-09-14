Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu Antalya'da restoranda öldürüldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan bir mangal restoranında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre, restoran işletmecisi Haluk Altın ile gece geç saatlerde gelen müşteri Ceyhun B. arasında tartışma çıktı. Altın’ın, Ceyhun B.’yi içeri almak istememesi üzerine başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü.

İş yeri çalışanlarının araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak bir süre sonra olay yerine geri dönen Ceyhun B., yanında getirdiği tabancayla Altın’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Altın, ağır yaralı şekilde yere yığıldı.

Haluk Altın

GASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Ceyhun B. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri için Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

ESKİ TRABZONSPORLU FUTBOLCUNUN OĞLUYDU

Yaşamını yitiren Haluk Altın’ın, 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu öğrenildi. Altın’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.