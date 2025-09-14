Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Ceset kokusu geliyor" ihbarına geldiler! Gerçek bambaşka çıktı

"Ceset kokusu geliyor" ihbarına geldiler! Gerçek bambaşka çıktı

Adıyaman’da bir evden ceset kokusu geldiğine dair ihbar yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, dairenin kapısı açarak içeriye girdi. Kokunun sebebinin ise uzun süredir açıkta bırakılan etin bozulmasından kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2.katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dairenin kapısı açılarak içeriye girildi.

CESET DEĞİL, BOZUK ET ÇIKTI

İçeride yapılan incelemelerde kokunun ceset nedeniyle değil, uzun süredir açıkta bırakılan etten kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

