"Ceset kokusu geliyor" ihbarına geldiler! Gerçek bambaşka çıktı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2.katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dairenin kapısı açılarak içeriye girildi.

CESET DE Ğİ L, BOZUK ET Ç IKTI

İçeride yapılan incelemelerde kokunun ceset nedeniyle değil, uzun süredir açıkta bırakılan etten kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.