Söğüt şenliklerinde olay! MHP'li İsmet Büyükataman'ı türbeye almadılar

Çok sayıda siyasetçinin katıldığı Bilecik'te düzenlenen şenliklerde kriz çıktı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın Ertuğrul Gazi Türbesi'ne alınmaması arbedeye neden oldu. MHP'lilere 'sakin olun' uyarısı yapılırken Büyükataman kısa süre sonra içeri alındı.

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Bilecik'te 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günün gerilim yaşandı.

Şenlikler çok sayıda siyasetçinin katılımıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Alpler tarafından karşılanırken, ardından Alplerin 'Saygı Nöbeti' devir teslim törenini izledi.

TÜRBEDE ARBEDE

Ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için içeri girişler olurken, Cevdet Yılmaz'ın korumaları tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman içeri alınmadı.

Bu esnada MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve diğer partililer bu duruma tepki gösterdi. Sinirlerin gerildiği ortamda arbede yaşanırken, ardından Büyükataman içeri alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olaylara müdahale ederken, MHP'lilere sakin olmaları yönünde uyarılar yaptı.

Öte yandan, türbe çıkışı sonrası törenlerin yapılacağı alan girişinde de arbede yaşanırken, güvenlik güçleri zor anlar yaşadı.