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    • Rakip partiler birbirine çengel atıyor, küskünler yeni rota arıyor...

    Adaylık için umduğunu bulamayan birçok aday parti değiştirdi. CHP’nin aday göstermediği Cengiz Topel Yıldırım, İyi Parti’nin Ankara adayı oldu. Eski AK Partili Enver Yılmaz İyi Parti’ye geçti. CHP’nin kalan adaylarının açıklanmasıyla birlikte küskünler hareketinin hızlanması bekleniyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rakip partiler birbirine çengel atıyor, küskünler yeni rota arıyor...
    Yerel Seçim, İyi Parti, Chp, Mhp, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Mahallî seçimler için aday belirleme çalışmalarının sonuna yaklaşan siyasi partilerde, bir yandan da aday yapılamayanların küsmemesi için çaba harcanıyor. AK Parti’de, özellikle teşkilatlarda küskünlük ve kırgınlık olmaması için aday adaylarının tamamı ile toplantılar yapılıp, birlik beraberlik mesajı veriliyor. Ancak ikna olmayan bazı isimler rotayı başka partilere çeviriyor.

    UMDUKLARINI BULAMADILAR

    AK Parti’den adaylık beklentisi içine girip de umduklarını bulamayanlar Yeniden Refah Partisi (YRP) saflarına geçmeye başladı. AK Parti’de 4 dönem milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar Şanlıurfa’dan, 2 dönem milletvekili olan Faruk Septioğlu Elâzığ’dan, AK Parti eski il başkanı Sedat Yalçın Bursa’dan, AK Parti’nin eski belediye başkanı Kâzım Arslan Yozgat’tan YRP adayı oldu. Bingöl’de 2019 mahallî seçimlerinde yüzde 26,95 oy alan MHP’li Mehmet Ziya Buyankara da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bu defa Yeniden Refah Partisinin Bingöl Belediye Başkan adayı olarak yarışacak. 2019 seçimlerinde CHP’den Gaziantep’in Araban ilçesi belediye başkanı seçilen Hasan Doğru, 2020 yılında önce AK Parti’ye geçti, geçtiğimiz günlerde bu partiden de istifa eden doğru, bu kez YRP’nin adayı oldu.

    İYİ PARTİ'YE KÜSENLER CHP'YE GEÇTİ

    Muhalefet cephesinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. CHP saflarında siyaset yapan Cengiz Topel Yıldırım İyi Parti’nin Ankara adayı olurken, yine CHP’de umduğunu bulamayan bazı ilçe başkan aday adayları İyi Parti saflarına geçti. İyi Parti’ye küsen isimlerin büyük bölümü ise CHP’ye geçmeyi tercih etti. Özellikle, Ege ve Akdeniz illerindeki ilçe belediyesi adaylıklarında ve Trakya’daki bazı ilçelerde İyi Parti ve CHP arasında geçişlerin daha fazla olduğu belirtiliyor. AK Parti’nin eski Milletvekili Enver Yılmaz da İyi Parti’nin Ordu büyükşehir belediye başkan adayı oldu. CHP’de bütün adayların açıklanmasıyla bu sayı artabilir. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel Seçimİyi PartiChpMhp
    Haberler > Politika > Rakip partiler birbirine çengel atıyor, küskünler yeni rota arıyor...
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