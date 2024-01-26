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    • CHP'de 200 isim bugün netleşiyor, İzmir belirsizliği sürüyor...

    Yerel seçimlere iki ay kala aday tespit çalışmalarına devam eden CHP’de bugüne kadar 600’e yakın adayın ismi duyurulurken, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplanacak Parti Meclisi (PM) 200 ismi daha belirleyecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de 200 isim bugün netleşiyor, İzmir belirsizliği sürüyor...
    Chp, Yerel Seçim, Chp İzmir, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ -  Aday belirleme sürecinin tek yetkili organı olan PM, en son 10 Ocak’ta toplanmıştı. PM toplantısının sürekli ertelenmesi dikkat çekerken, Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesinin bu toplantıda da sürmesi bekleniyor. İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarını kendisi belirlemek isteyen İmamoğlu’nun, bununla da yetinmeyerek başka illerde de aday belirlemek için PM’de kendisine yakın isimler üzerinden Özel’e baskı kurmaya devam edeceği öne sürülüyor.

    İZMİR'DE ADAY BİLMECİSİ SÜRÜYOR

    Kamuoyunda en çok, CHP yönetiminde bulunan Antalya, Muğla ve İzmir adayları merak edilirken, bugün Antalya ve Muğla adaylarının açıklanabileceği ifade ediliyor. İmamoğlu ile Özel arasında gerginliğe neden olan İzmir’de ise adaylık bilmecesi sürüyor. İmamoğlu’nun, danışmanlarından Buğra Gökçe’yi İzmir’de aday göstermek için baskıyı artıracağı belirtiliyor. PM’de, İzmir’de incelemelerde bulunan heyetin sunacağı rapor da görüşülecek. Öte yandan toplantıda İstanbul, Ankara ve İzmir’de daha önce açıklanan ilçe belediye başkanlarına yenileri eklenecek. Henüz belirlenmeyen ilçe belediye başkan adaylarının bu toplantıda netleştirilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpYerel SeçimChp İzmir
    Haberler > Politika > CHP'de 200 isim bugün netleşiyor, İzmir belirsizliği sürüyor...
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