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    İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, İBB'ye bağımsız bir şekilde aday olduğunu duyurdu. Yıldız, "Eski usül siyasetçiler dev küskünler ordusu oluşturdu" dedi.

    İYİ Parti&#039;den istifa eden Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu duyurdu.

    Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Yıldız, İstanbullu'nun 'sahici meseleleri' konuşmak istediğini belirtti. 'Eski tip' politikaları eleştiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

    "Yanlış olduğu son yıllarda iyice ortaya çıkan hepimizin kaybetmesine yol açan eski tip politikalar iflas etti. Patinaj yapıyor Türkiye ve haliyle İstanbul. Siyaset kanalları tıkanmış, temsiliyet bir avuç eski kafalıya kalmış, dili bozuk ve ufuksuz siyasiler çözüm yerine kriz üretmekle meşgul. İstanbul'da siyasetten umudunu kestiği için sandığa gitmeyen 2 milyon seçmen var. Çok vahim değil mi? Hiçbir partinin mevcut sorunları çözemeyeceğine inananların oranı yüzde 35'e dayanmış durumda. Eski usül siyasetçiler dev küskünler ordusu oluşturdu. Ayrıca sandıktaki protesto oyları yüz binleri geçti."

    Yıldız, paylaşımında "Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım" ifadesini kullandı. 

    NE OLMUŞTU?

    İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

    Taylan Yıldız, sosyal medya hesabındaki videoyu şu ifadelerle paylaşmıştı:

    "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...

    Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"

    Yıldız, istifasının ardından ortaya çıkan "Aday sıraları satıldı" iddialarına çarpıcı sözlerle cevap vermişti. Yıldız, "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem" demişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İBB
    Haberler > Politika > İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu
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