İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama

24 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:51

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları hızla sürerken son aday açıklaması İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak Buğra Kavuncu'nun ismini açıkladı.

Akşener, Kavuncu'nun adaylığını şu sözlerle açıkladı:

"Buğra Kavuncu ben adayım ben istiyorum dedi. İstanbul Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu."

Ayrıca Akşener, Balıkesir adayının ise Turhan Çömez olduğunu söyledi.

'VAZİFE GÖREVİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR'

Kavuncu ise adaylık deklarasyonu sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu" dedi.

Kavuncu'nun ilk açıklamaları şöyle:

"Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Bir görev düştüğünde, partimiz için, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır."

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Siyasetçi ve iş insanıdır. Şu an İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Tam ismiyle Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesini tamamlayarak devam etti.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.

Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi ve deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı.

2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi. Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hâle geldi.

2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO ünvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti.

Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı. Orhan Kavuncu'nun oğlu, Enver Altaylı'nın yeğenidir.

2018 yılında İYİ Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçilen Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 2022'de İYİ Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan isim, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.

Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak görev alacak.