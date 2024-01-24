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    • - Güncelleme Tarihi:

    İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Mehmet Satuk Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener aday açıklamasında "Buğra Kavuncu ben adayım ben istiyorum dedi. İstanbul Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu." ifadelerini kaydetti. Partinin Balıkesir Büyükşehir Başkan adayı ise Turhan Çömez oldu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala, partiler çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar açıklanmaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İBB adaylarını grup toplantısında duyurdu. 

    Akşener, şu ifadeleri kullandı:

    Buğra Kavuncu ben adayım ben istiyorum dedi. İstanbul Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu.

    Lansman yapacaklarını söyleyen Akşener, Buğra Kavuncu’yu sahneye çağırdı.

    KAVUNCU: HABERİM YOKTU

    Grup toplantısında adaylığının açıklanacağından haberinin olmadığını söyleyen Kavuncu, “Vazife, görev her şeyin üstündedir. Bir görev düştüğünde bugün partimiz için, yarın da ülke için en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuz şuuruyla yetiştik. Birilerine olan vefalar rafa kalkar, söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır. Allah yolumuzu açık etsin” dedi.

    Akşener daha sonra da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Turhan Çömez’in olduğunu açıkladı. Milletvekillerini şehirlerde aday yapmak istemediğini söyleyen Akşener, “Turhan Çömez, ‘Ben yeni katıldım. Buraya aday olsam ayıp olur mu?’ dedi. Belediye başkanlığı görevini layıkıyla sürdüreceğine inandığımız arkadaşımız” dedi.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu
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