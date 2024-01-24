İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu

24 Ocak 2024 11:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:46

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala, partiler çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar açıklanmaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İBB adaylarını grup toplantısında duyurdu.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Buğra Kavuncu ben adayım ben istiyorum dedi. İstanbul Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu.

Lansman yapacaklarını söyleyen Akşener, Buğra Kavuncu’yu sahneye çağırdı.

KAVUNCU: HABERİM YOKTU

Grup toplantısında adaylığının açıklanacağından haberinin olmadığını söyleyen Kavuncu, “Vazife, görev her şeyin üstündedir. Bir görev düştüğünde bugün partimiz için, yarın da ülke için en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuz şuuruyla yetiştik. Birilerine olan vefalar rafa kalkar, söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır. Allah yolumuzu açık etsin” dedi.

Akşener daha sonra da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Turhan Çömez’in olduğunu açıkladı. Milletvekillerini şehirlerde aday yapmak istemediğini söyleyen Akşener, “Turhan Çömez, ‘Ben yeni katıldım. Buraya aday olsam ayıp olur mu?’ dedi. Belediye başkanlığı görevini layıkıyla sürdüreceğine inandığımız arkadaşımız” dedi.

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