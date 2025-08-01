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Hibe ile üretime başlanmıştı! 14 bin ton verim hedefleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağrı, Tarım, Hibe, Fide, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da çiftçiye verilen hibe fideler, tarımsal üretimi artırdı. 2025 yılında 150 çiftçiye toplam 147 bin adet dağıtılan fidelerde hasat başladı. Hibe projesinde bu yıl yaklaşık 14 bin ton sebze verimi hedefleniyor.

Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında sağlanan yüzde 75 hibeli fide desteği, üretime doğrudan katkı sundu. 2025 yılı itibarıyla il genelinde 150 çiftçiye toplam 147 bin adet fide dağıtıldı. Desteklerle birlikte ilk hasatlar alınmaya başladı, bu yıl yaklaşık 14 bin ton sebze verimi bekleniyor.

Hibe ile üretime başlanmıştı! 14 bin ton verim hedefleniyor - 1. Resim

"VERİLEN HİBELER, KIRSAL YAŞAMI DA DESTEKLİYOR"

Proje kapsamında düzenlenen sebze hasadı programına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, sağlanan desteklerin tarımsal üretimde önemli bir ivme oluşturduğunu belirtti. Vali Koç, "İklim ve coğrafi yapı açısından önemli bir potansiyele sahip olan Ağrı'da, son yıllarda Bakanlık destekli projelerle tarım güç kazanmıştır. Verilen hibeler sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, kırsal yaşamı da destekliyor" dedi.

Ağrı'da 28 binden fazla kayıtlı çiftçi bulunduğunu belirten Vali Koç, üretimin cinsiyet farkı gözetmeden herkesin emeğiyle gerçekleştiğini vurguladı. Bu yıl dağıtılan fideler arasında 45 bin domates, 45 bin salatalık, 45 bin biber ve 12 bin patlıcan fidesi yer aldı.

Hibe ile üretime başlanmıştı! 14 bin ton verim hedefleniyor - 2. Resim

"EKTİĞİMİZ ALANIN YÜZDE 70'İNİ HİBEYLE OLUŞTURDUK"

Destekten faydalanan merkez ilçeye bağlı çiftçilerden Hüseyin Demir ise aldığı 980 fidenin verimini kısa sürede aldığını söyledi. "Yaklaşık üç dönüm kadar bostan ekiyoruz. Ektiğimiz alanın yüzde 70'ini verilen hibeyle oluşturduk. Salatada 2-3 ton, domateste dekara 6 ton civarında verim alıyoruz" diyen Demir, patlıcan gibi bölgede geç yetişen ürünlerde bile ilk hasadı yapabildiklerini aktardı.

İklim şartlarının üretimi zorlaştırdığını belirten Demir, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarına karşı ekim tarihini değiştirdiklerini belirtti. "Eskiden 15 Mayıs'tan sonra ekim yapıyorduk, şimdi Haziran başında ekiyoruz. Bu sayede ürün gelişimini koruyabiliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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