Evde traş zamanı! Berberde 400 TL olunca...

Berber ve kuaför fiyatları cep yakar oldu. Büyükşehirlerde berbere gitmenin maliyeti 400 lirayı buldu. Hâl böyle olunca vatandaşlar tıraşını evde olmaya başladı. Berber esnafı fiyatların normal olduğunu savunurken, vatandaş ise yüksek fiyattan şikâyet ediyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ

Türkiye genelindeki berber fiyatlarına zam geldi. Ocak ayında yapılan fiyat artışları ile yeni tarifeler belirlendi. Buna göre erkek saç kesimi en düşük 150 lira ile en yüksek 1.400 lira arasında değişiklik gösteriyor. Tarifeler A, B ve C olarak sınıflandırılıyor. A sınıfı lüks, B orta, C ise herkesin ulaşabileceği kentin en ücra köşelerindeki berber tarifesi olarak ifade ediliyor. Fiyatlar il ve ilçelere göre de farklılık gösteriyor. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odasının belirlediği tarifeye göre A sınıfında saç kesim ücretinin üst sınırı 1.400 lira. B sınıfı tarifesine göreyse saç kesimi 180 TL, modern saç kesimi 230 TL, sakal tıraşı 120 TL, komple (saç-sakal-yıkama-fön) 400 TL, çocuk tıraşı 150 TL, saç boyama 400 TL oldu. C sınıfı tarifesinde saç kesimi 120 TL, modern saç kesimi 150 TL, sakal tıraşı 80 TL, komple (saç-sakal-yıkama-fön) 250 TL olarak belirlendi. Büyükşehirlerde genel ortalama fiyatlar; saç-sakal ve yıkama dâhil 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Berber esnafı fiyatların normal olduğunu savunurken, vatandaşlar ise yeni tarifenin yüksek oluşundan şikâyet ediyor.

MALİYETLERİMİZ YÜKSELDİ

İstanbul Beylikdüzü’nde erkek berberliği yapan Mahmut Arpaçık “Fiyatlara geçen yıla göre yüzde 100 zam geldiği doğru ancak neyin fiyatı artmıyor ki… Malzeme fiyatları, asgari ücret, kira, su, elektrik ve doğalgaz masraflarımız ikiye katladı. Eskisi gibi müşterimiz de yok. Fiyatlar artınca insanlar evde kendileri tıraş olmaya başladı. Bizim işimiz emek işi, zanaat işi. Mal alıp satmıyoruz. Ticaret yapmıyoruz. Bu fiyatlar olmasa birçok berber ayakta kalamaz. İstanbul gibi büyükşehirlerde müşteri sirkülasyonu var, ancak Anadolu’da bir dükkâna günde 10 kişi zor giriyor. Bunları hesap etmemiz lazım” dedi.

MÜŞTERİ SAYISI AZALDI

Geçen yıl bir günde dükkâna 40-50 kişi geldiğini ancak zamlardan sonra bu sayının günlük 30-35’lere düştüğünü söyleyen Arpacık “Artık insanlar evlerinde tıraş olmayı tercih ediyor. Makine alıyorlar, bizden de satın alıyorlar. Hem saç hem sakal kendisi hallediyor. Bu da işlerimizin yavaşlamasına sebep oldu” dedi.

AYDA BİR GELİR OLDUK

Vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikâyetçi. Geçen yıl saç-sakal ve yıkama ücretinin 200-250 lira olduğunu söyleyen Uğur Karakoç “Şimdi berbere girmek 400 lira… Asgari ücretli veya emekli vatandaş bu ücreti nasıl ödesin. Eskiden 15 günde bir berbere gelirken, şimdi ayda bir uğruyoruz. Sakalımızı evde kesiyoruz. Yıkamayı evde yapıyoruz. Esnafın kazancına lafımız yok ama bu hayat şartlarında berbere gelmek lüks oldu artık” dedi.

LÜKS MEKÂNLARDA 2.500 LİRAYI BULDU

AVM veya lüks semtlerde ise fiyatlar uçmuş durumda. Bakım merkezi adı altında hizmet veren bu işletmelerde yalnızca saç kesim ücreti 700 liradan başlıyor. Saç-sakal kesimi ve yıkama dâhil toplam rakam 1.500 lirayı buluyor. Buna bir de şahsi bakım (maske, buhar, boya vs.) girdiğinde rakam 2.500 lirayı geçiyor.

KADIN KUAFÖRLERİ DE FİYATLARI YÜKSELTTİ

Kadın kuaför tarifesi de değişti. Buna göre ortalama saç boyama 1.200 ile 1.500 lira, dip boya 700 ile 900 lira, topuz 600 lira, makyaj 400 ile 600 lira, manikür 400 ile 500 lira, pedikür 500 ile 650 lira, gelin başı ise 2.500 ile 4.000 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar il, ilçe ve kuaförün kalitesine göre değişiklik gösteriyor.